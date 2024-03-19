Як правильно харчуватися у Великий піст: основні правила та поради

З 18 березня у вірян почався Великий піст, який триватиме до 4 травня. У цей період для тих, хто дотримується суворих обмежень, існують певні правила, яких віряни неухильно дотримуються, обмежуючи себе у споживанні певних страв.

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Цього року Великий пост триватиме 48 днів, з 18 березня по 4 травня. Під час посту, понеділок, середа та п'ятниця є днями суворого посту, коли дозволяється споживати лише сухі продукти. У вівторок, четвер, суботу та неділю можна їсти гарячу їжу з різними додатками, включаючи олію та вино.

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Харчування під час посту:

Під час суворих днів посту, рекомендовано споживати такі продукти, як хліб, овочі, фрукти, горіхи та воду. У дні, коли дозволено гарячу їжу, можна включити в раціон овочеві та грибні супи, картоплю, бобові, крупи, тістечка на воді та інші.

Чого слід уникати:

Під час посту, слід уникати споживання м'ясних продуктів, риби, молочних продуктів, яєць, алкоголю, солодощів та фаст-фуду.

Важливість поповнення кальцію та білка:

Оскільки під час посту відмовляються від молочних продуктів та яєць, важливо забезпечити достатнє споживання кальцію та білка через насіння, бобові, горіхи та інші рослинні джерела.

Урізноманітнення раціону:

Намагайтеся урізноманітнювати раціон, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами та запобігти відчуттю голоду.

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