Закуска до святкового столу: як приготувати рулетики з червоною рибою та авокадо
Як зробити рулетики з червоною рибою та авокадо
Шукаєте оригінальну та смачну закуску для святкового столу? Тоді вам сподобаються рулетики з червоної риби з авокадо та фетою! Ця закуска готується дуже просто, а на смак просто фантастична.
Ця закуска не тільки смачна, але й корисна. Авокадо багатий на вітаміни та корисні жири, а червона риба - джерелом білка та омега-3 жирних кислот, пише prostoway.
Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок
Вам знадобиться:
- 250 г червоної малосольної риби
- 0,5 авокадо
- 1 свіжий огірок
- 70 г фети
- Зелень для прикраси
Приготування:
- Наріжте рибу тонкими слайсами.
- З авокадо зробіть пюре.
- Огірок та сир натріть на тертці та змішайте з авокадовим пюре.
- На рибні слайси викладіть начинку та згорніть рулетики.
- Прикрасьте зеленню.
Ваша закуска готова! Смачного!
Радимо також звернути увагу на рецепт хека під сирно-цибулевою шубою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!