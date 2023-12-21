Як приготувати різдвяний узвар: рецепт

Узвар готується з сухофруктів й інколи спецій. Його подають на Святвечір разом 12 пісними стравами. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Слива сушена – 200 г

Сушені яблука – 200 г

Сушена груша – 200 г

Цукор – 3 ст. л.

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Спосіб приготування:

Сухофрукти промийте. Налийте у каструлю 5 літрів води та доведіть її майже до кипіння.

У воду покладіть сухофрукти, доведіть до кипіння й кип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини.

Вимкніть вогонь, додайте цукор і перемішайте.

Залиште настоюватись під кришкою 5-6 годин. Процідіть та подавайте.

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