Як приготувати пиріг з корицею за 5 хвилин: Рецепт для лінивих
Торт у чашці – це швидкий і простий спосіб задовольнити ласунів. Пудинги індивідуального розміру виготовляються шляхом змішування інгредієнтів звичайного торта в кухлі перед тим, як дати йому приготуватися в мікрохвильовій печі.
Пиріг з корицею буде готовим від початку до кінця менш ніж за п’ять хвилин. Про це повідомляє Express.co.uk.
Насамперед візьміть кухоль пристойного розміру, враховуючи, що тісто підніметься в мікрохвильовці. Також знадобляться:
- дві столові ложки борошна;
- дві столові ложки цукру;
- 1/4 чайної ложки розпушувача;
- одна чайна ложка кориці;
- три столові ложки молока;
- дві столові ложки олії;
- половина чайної ложки ванільного екстракту;
- по чайній ложці цукру та кориці для скоринки.
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З'єднайте борошно, цукор, корицю, розпушувач, сіль, олію та ванільний екстракт в кухлі, а потім перемішайте виделкою. Коли тісто з’єднається, поставте його в мікрохвильову піч на 70 секунд.
Воно має стати губчастим і повністю готовим. Після приготування вийміть кухоль з мікрохвильової печі та змішайте одну чайну ложку цукру з однією чайною ложкою кориці.
Посипте цим пиріг, щоб утворилася солодка скоринка. Пиріг також можна подавати з морозивом або заварним кремом.
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