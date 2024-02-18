Як приготувати особливі млинці, вдвічі корисніші за звичайні: простий рецепт
Як зробити млинці з цільнозернового борошна
Любите млинці, але шукаєте більш корисний варіант? Спробуйте цей рецепт з цільнозернового борошна та сиром – він вас не розчарує.
Цей рецепт млинців з цільнозернового борошна з сиром, яким поділились на сайті prostoway – це чудовий спосіб поєднати смак та користь. Спробуйте його і насолоджуйтесь ароматною та ситною стравою.
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Секрет цих млинців:
- Використання цільнозернового борошна, яке багатше на клітковину та поживні речовини, ніж біле борошно.
- Додавання сиру, що робить млинці ситнішими та апетитнішими.
Інгредієнти:
- Молоко – 100 мл
- Сир – 25 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно цільнозернове – 25 г
- Зелень – 10 г
- Розпушувач – ¼ ч. л.
- Масло – 10 г
- Сіль
Приготування:
- Натріть сир.
- Збийте яйця з молоком.
- Додайте до яєчно-молочної суміші трохи борошна, розпушувач, сіль, сир та подрібнену зелень. Ретельно вимішайте.
- Розігрійте сковороду та змастіть її маслом.
- Випікайте млинці на повільному вогні до золотистого кольору з обох боків.
Порада:
- Для більш ситного варіанту можна додати до тіста тертий твердий сир або подрібнену шинку.
- Подавайте млинці зі сметаною, йогуртом, вашим улюбленим соусом або просто зі свіжими овочами.
Смачного!
Переваги цільнозернових млинців:
- Більш багаті на клітковину, що сприяє травленню та дає відчуття ситості.
- Містять більше вітамінів та мінералів, ніж млинці з білого борошна.
- Мають нижчий глікемічний індекс, що робить їх більш корисними для людей з цукровим діабетом.
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