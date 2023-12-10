Як приготувати новорічні капкейки всього за 15 хвилин: простий рецепт
Як швидко зробити новорічні капкейки
Зимовий сезон – ідеальний час для приготування смачних і оригінальних десертів, а кекси на молоці стали справжньою класикою святкової випічки.
Цей рецепт з сайту УНІАН вражає своєю простотою та швидкістю приготування, а смак кексів залишається неймовірно насиченим. Давайте розглянемо, як створити це витончені ласощі за 15-20 хвилин.
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Інгредієнти для тіста:
- 1,5 склянки борошна
- 1,5 чайні ложки розпушувача тіста
- 1/4 чайної ложки солі
- 1/2 склянки вершкового масла (м'якого)
- 3/4 склянки цукру
- 2 яйця
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 1/2 склянки молока
Інгредієнти для глазурі:
- 200 г вершкового сиру (кімнатної температури)
- 1/2 склянки вершків
- 1 склянка цукрової пудри
- Барвник для їжі (за бажанням)
Прикраси:
- Кольорова цукрова пудра
- Шматочки шоколаду
- Ізюм
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте формочки для кексів, вкривши їх папером.
- У мисці змішайте борошно, розпушувач тіста і сіль.
- У іншій великій мисці збийте м'яке вершкове масло та цукор до отримання повітряної маси. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи.
- Додайте ванільний цукор і добре перемішайте. Поступово додавайте сухі інгредієнти, чергуючи з молоком.
- Наповніть формочки тістом на 2/3 об'єму і випікайте в духовці приблизно 15-20 хвилин. Використовуйте зубочистку, вставлену в центр кексів — вона повинна вийти чистою.
- Готуйте глазур: збийте вершковий сир, вершки і цукрову пудру до отримання однорідної маси. За бажанням додайте барвник.
- Після повного охолодження капкейків, покрийте їх глазур'ю. Посипте кольоровою цукровою пудрою і додайте родзинки та шматочки шоколаду зверху.
- Ось вони — яскраві кекси з родзинками, шоколадом та цукровою пудрою, готові до насолоди!
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