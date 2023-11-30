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Фахівці назвали найкращу дату, щоб поставити вдома новорічну ялинку

Анастасія Крищук

Фахівці назвали найкращу дату, щоб поставити вдома новорічну ялинку

Фахівці назвали точний час, коли варто поставити новорічну ялинку вдома. 1 грудня не є ідеальним днем ​​для того, щоб встановити дерево.

Натомість експерти вони радять трохи почекати, щоб почати прикрашати оселю до святкового сезону. Цього року ідеальний день припадає на 3 грудня, повідомляє Express.co.uk.

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Фахівці з ялинок відзначили, що багато людей ігнорують ці релігійні традиції та встановлюють ялинки щороку 1 грудня.

Багато домогосподарств люблять встановлювати ялинку та інші святкові прикраси в перший день місяця, щоб відзначити початок офіційного зворотного відліку до Різдва та Нового року.

Християнські правила також передбачають ідеальний день для зняття прикрас – дванадцятий день Різдва.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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Суспільство