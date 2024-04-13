Як приготувати ніжний та ароматний манник: додайте секретний інгредієнт

Хто не знає манника? Цей ніжний та ароматний десерт – справжня класика! Його часто готують з сухофруктами, але сьогодні ми хочемо поділитися з вами цікавим секретом: манник з кокосовою стружкою!

Спробуйте приготувати манник з кокосовою стружкою – і ви не будете розчаровані! Цей десерт неодмінно сподобається всім вашим рідним та друзям. Рецептом поділились на сайті prostoway.

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Інгредієнти:

Манна крупа - 1 склянка

Кокосова стружка - 0,5 склянки

Сметана - 200 г

Яйця - 3 шт.

Цукор - 1 склянка

Борошно - ⅔ склянки

Розпушувач - 1 ч. л.

Приготування:

Змішайте сметану та яйця. Додайте розпушувач та манну крупу. Перемішайте і залиште на 15-20 хвилин, щоб манка набрякла. Додайте цукор, кокосову стружку та просіяне борошно. Добре вимішайте до однорідної консистенції. Змастіть форму для випічки маслом. Рівномірно розподіліть тісто по формі. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 30 хвилин. Готовий манник посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Поради:

Для більш насиченого кокосового смаку можна додати до тіста ще 2-3 ст. л. кокосової олії.

Замість цукрової пудри можна використовувати тертий шоколад або какао.

Манник можна подавати з варенням, сметаною або йогуртом.

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