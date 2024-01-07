Як приготувати ніжні рогалики до чаю: простий рецепт

Що ви найчастіше готуєте до чаю? Сьогодні ми пропонуємо скористатися рецептом вершкових рогаликів, які не залишать вас байдужими.

Рецептом поділилося видання Shuba. Найголовнішим інгредієнтом цих смачних рогаликів є вершковий сир. Саме він робить тісто надзвичайно м'яким. Для приготування страви вам знадобиться година та 15 хвилин.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 2 склянки.

Масло вершкове 73% – 220 г.

Вершковий сир – 220 г.

Сіль – 1/2 ч. л.

Яйця курячі – 1 шт.

Цукор – на смак.

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Приготування:

У чаші блендера змішайте борошно і сіль, додайте масло, вершковий сир та збийте до однорідності. Викладіть тісто на чисту поверхню та розділіть навпіл. Сформуйте кулі, загорніть їх у поліетиленову плівку та поставте в холодильник на 2 години. Дістаньте тісто та потримайте при кімнатній температурі 15 хвилин. Розігрійте духовку до 200°C та застеліть деко пергаментом. Розкатайте тісто в коло товщиною приблизно 0,5 см, змастіть варенням, розріжте на трикутнички і згорніть у рогалики. Поставте в морозилку на 15 хвилин. Змастіть рогалики яйцем та посипте цукром. Випікайте до золотистого кольору, приблизно 20 хвилин.

Смачного!

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