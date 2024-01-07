ukr
Русский
Рецепти

Як приготувати печінковий торт, щоб він вийшов надзвичайно ніжним: прості рецепти

Ігор Романько

Як зробити ніжний печінковий торт

Печінковий торт – це смачна і ситна закуска, яку можна приготувати з курячої або свинячої печінки. Для того, щоб торт вийшов вдалим, важливо дотримуватися рецептури і правильно підібрати інгредієнти.

Рецептом поділились у виданні УНІАН. Для приготування печінкового торта можна використовувати будь-яку печінку: курячу, свинячу, яловичу або навіть індичку.

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Печінковий торт з курячої печінки

Інгредієнти:

  • Куряча печінка – 600 г
  • Борошно – 60 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сметана – 100 мл
  • Цибуля ріпчаста – 250 г
  • Морква – 350 г
  • Майонез – 150 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Олія рослинна – для обсмажування

Приготування:

  1. Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, а моркву натріть на тертці.
  2. Обсмажте овочі на рослинній олії до м'якості.
  3. Вимийте курячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні.
  4. Додайте до печінки яйце, сметану, сіль, перець і перемішайте.
  5. Всипте борошно і розмішайте до однорідності.
  6. Смажте млинці на розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.
  7. Часник пропустіть через прес і змішайте з майонезом.
  8. Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його майонезом, потім викладіть обсмажені овочі і повторіть шари.
  9. Зверху торт змастіть майонезом і прикрасьте зеленню.
  10. Поставте торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.

Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок

Печінковий торт зі свинячої печінки

Інгредієнти:

  • Свиняча печінка – 600 г
  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Молоко – 1/2 склянки
  • Борошно пшеничне – 3 ст. л.
  • Гриби печериці – 5 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Часник – 1-2 зубчики
  • Майонез – 200 г
  • Зелень кропу – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Перець – за смаком
  • Олія соняшникова – для смаження

Приготування:

  1. Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на тертці. Гриби очистіть і наріжте смужками.
  2. Обсмажте овочі і гриби на рослинній олії до готовності.
  3. Вимийте свинячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні.
  4. Додайте до печінки яйця, молоко, борошно, сіль і перець і перемішайте.
  5. Смажте млинці по 2-3 хвилини з кожного боку.
  6. Зелень дрібно наріжте, змішайте з часником і майонезом.
  7. Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його сумішшю часнику, майонезу і зелені. Зверху викладіть начинку з моркви, грибів і цибулі. І так по черзі з кожним шаром печінкового торта.
  8. Поставте торт в холодильник на ніч, щоб він просочився.

Радимо також звернути увагу на рецепт рагу з баклажанами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти