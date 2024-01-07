Як приготувати печінковий торт, щоб він вийшов надзвичайно ніжним: прості рецепти

Печінковий торт – це смачна і ситна закуска, яку можна приготувати з курячої або свинячої печінки. Для того, щоб торт вийшов вдалим, важливо дотримуватися рецептури і правильно підібрати інгредієнти.

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Рецептом поділились у виданні УНІАН. Для приготування печінкового торта можна використовувати будь-яку печінку: курячу, свинячу, яловичу або навіть індичку.

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Печінковий торт з курячої печінки

Інгредієнти:

Куряча печінка – 600 г

Борошно – 60 г

Яйце – 1 шт.

Сметана – 100 мл

Цибуля ріпчаста – 250 г

Морква – 350 г

Майонез – 150 г

Часник – 2 зубчики

Петрушка – 1/2 пучка

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Олія рослинна – для обсмажування

Приготування:

Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, а моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на рослинній олії до м'якості. Вимийте курячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні. Додайте до печінки яйце, сметану, сіль, перець і перемішайте. Всипте борошно і розмішайте до однорідності. Смажте млинці на розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку. Часник пропустіть через прес і змішайте з майонезом. Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його майонезом, потім викладіть обсмажені овочі і повторіть шари. Зверху торт змастіть майонезом і прикрасьте зеленню. Поставте торт в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.

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Печінковий торт зі свинячої печінки

Інгредієнти:

Свиняча печінка – 600 г

Яйця курячі – 3 шт.

Молоко – 1/2 склянки

Борошно пшеничне – 3 ст. л.

Гриби печериці – 5 шт.

Морква – 3 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Часник – 1-2 зубчики

Майонез – 200 г

Зелень кропу – за смаком

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Олія соняшникова – для смаження

Приготування:

Очистіть цибулю і моркву. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на тертці. Гриби очистіть і наріжте смужками. Обсмажте овочі і гриби на рослинній олії до готовності. Вимийте свинячу печінку, видаліть плівки. Пропустіть печінку через м'ясорубку або подрібніть в комбайні. Додайте до печінки яйця, молоко, борошно, сіль і перець і перемішайте. Смажте млинці по 2-3 хвилини з кожного боку. Зелень дрібно наріжте, змішайте з часником і майонезом. Зберіть печінковий торт: викладіть на блюдо млинець, змастіть його сумішшю часнику, майонезу і зелені. Зверху викладіть начинку з моркви, грибів і цибулі. І так по черзі з кожним шаром печінкового торта. Поставте торт в холодильник на ніч, щоб він просочився.

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