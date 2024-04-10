Як приготувати ніжне сирне суфле без випікання: простий десерт

Хочете поласувати чимось легким і солодким, але не хочете довго возитися на кухні? Тоді цей рецепт суфле без випікання саме для вас! Він дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець.

Замість какао можна використовувати інші інгредієнти, наприклад, ваніль, ягідне пюре або цедру цитрусових. Для більш вишуканого десерту можна прикрасити суфле свіжими ягодами або фруктами. Суфле без випікання – це чудовий варіант для літнього десерту, адже він легкий і не потребує випікання в духовці. Рецептом поділились на сайті prostoway.com.

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Інгредієнти:

200 г м'якого кисломолочного сиру

1 курячий білок

1 столова ложка желатину

70 мл води

1,5 столові ложки какао

2 чайні ложки меду

Приготування:

Замочіть желатин у воді та відставте на час. Збийте курячий білок до стійких піків. Змішайте сир, какао та мед. Розтопіть желатин у мікрохвильовці та додайте до сирної маси. Перемішайте. Обережно введіть збиті білки. Вилийте суфле у формочки та поставте в холодильник до застигання.

Смачного!

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