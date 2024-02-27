Як приготувати найкращий кляр для смаженої риби: секрет професійних кухарів

Як зробити кляр для смаження риби на мінеральній воді

Смажена риба в клярі – це не лише ситно, але й дуже смачно. Кляр на мінеральній воді робить рибу неймовірно соковитою, ніжною та апетитною. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі.

Цей рецепт риби в клярі на мінеральній воді простий у приготуванні, але результат вас приємно здивує. Спробуйте і насолоджуйтесь апетитною та соковитою стравою, пише prostoway.

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Інгредієнти:

Рибне філе (на ваш вибір)

1 яйце

2 столові ложки майонезу

0,5 чайної ложки соди

1,5 склянки мінеральної води

Борошно

Сіль

Цукор

Рослинна олія

Приготування:

Підготуйте рибу: Наріжте філе на порційні шматки.

Посоліть рибу та залиште маринуватися на 20 хвилин. Приготуйте кляр: Змішайте мінеральну воду, яйце, майонез, соду, цукор та сіль.

Поступово додайте просіяне борошно, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.

Кляр має вийти густим, як сметана. Смажте рибу: Обваляйте рибні шматки в борошні.

Занурте рибу в кляр, щоб вона повністю ним покрилася.

Обсмажте рибу на добре розігрітій сковороді з олією протягом 3-4 хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Подавайте: Готову рибу викладіть на паперові рушники, щоб ввібрати зайвий жир.

Подавайте рибу гарячою з вашим улюбленим гарніром та соусом.

Поради:

Ви можете використовувати будь-яке рибне філе, але краще підходять білі сорти риби, такі як тріска, минтай, хек або судак.

Додайте в кляр ваші улюблені спеції та трави, щоб зробити рибу ще більш ароматною.

Слідкуйте за температурою олії, щоб риба не підгоріла.

Не перетримуйте рибу на сковороді, інакше вона стане сухою.

Смачного!

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