Як приготувати найкращий кляр для відбивних: простий рецепт
Як зробити смачний та насичений кляр для відбивних
Відбивні – це класика домашньої кухні, але щоб вони вийшли по-справжньому смачними, важливо правильно приготувати кляр. Зараз я поділюся з вами рецептом, який робить кляр хрустким, а відбивні – ніжними та соковитими.
Про це пише УНІАН. Щоб кляр вийшов ще більш хрустким, можете додати в нього 1 столову ложку панірувальних сухарів. Також можете поекспериментувати з різними спеціями, наприклад, додати паприку, орегано або базилік.
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Інгредієнти:
- 1 яйце
- 50 г молока (жирність 3,2%)
- 2 ст. л. пшеничного борошна
- Сіль та перець за смаком
- 1 ч. л. меленого часнику
Приготування:
- Вбийте яйце в миску, додайте сіль та перець за смаком.
- Влийте молоко і ретельно збийте вінчиком до однорідної маси.
- Просійте борошно через сито і додайте до яєчно-молочної суміші. Перемішайте виделкою до зникнення грудочок.
- Додайте мелений часник і знову перемішайте.
- У кляр занурюйте відбиті шматки свинини та обсмажуйте їх на пательні до готовності.
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