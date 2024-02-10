Як приготувати найкращий кляр для відбивних: простий рецепт

Як зробити смачний та насичений кляр для відбивних

Відбивні – це класика домашньої кухні, але щоб вони вийшли по-справжньому смачними, важливо правильно приготувати кляр. Зараз я поділюся з вами рецептом, який робить кляр хрустким, а відбивні – ніжними та соковитими.

Про це пише УНІАН. Щоб кляр вийшов ще більш хрустким, можете додати в нього 1 столову ложку панірувальних сухарів. Також можете поекспериментувати з різними спеціями, наприклад, додати паприку, орегано або базилік.

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Інгредієнти:

1 яйце

50 г молока (жирність 3,2%)

2 ст. л. пшеничного борошна

Сіль та перець за смаком

1 ч. л. меленого часнику

Приготування:

Вбийте яйце в миску, додайте сіль та перець за смаком. Влийте молоко і ретельно збийте вінчиком до однорідної маси. Просійте борошно через сито і додайте до яєчно-молочної суміші. Перемішайте виделкою до зникнення грудочок. Додайте мелений часник і знову перемішайте. У кляр занурюйте відбиті шматки свинини та обсмажуйте їх на пательні до готовності.

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