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Як приготувати найкращі сирні кекси: швидкий рецепт

Ігор Романько

Як швидко зробити сирні кекси

Сирні кекси – це не лише цікавий, але й досить корисний варіант випічки, який з радістю їдять як дорослі, так і діти. Ніжна консистенція та неповторний сирний смак роблять їх справжнім гастрономічним шедевром, який легко приготувати вдома.

Сирні кекси – це чудовий варіант для сніданку, перекусу або десерту, пише espreso. Вони смачні, корисні та прості у приготуванні. Спробуйте цей рецепт і порадуйте своїх близьких.

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Переваги сирних кексів:

  • Проста рецептура. Легко готувати, не потребує спеціальних навичок чи складних інгредієнтів.
  • Користь. Містять сир, який є джерелом білка, кальцію та інших корисних для організму речовин.
  • Універсальність. Можуть бути як десертом, так і перекусом.
  • Підходять для всієї родини. Смачні та корисні для людей будь-якого віку.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир – 220 г
  • Курячі яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло – 70 г
  • Борошно пшеничне – 180 г
  • Цукор – 100 г
  • Розпушувач – 8 г
  • Соншникова олія – 1 ст. л.
  • Сіль - дрібка
  • Цукрова пудра (для подачі)

Приготування:

  1. Збийте міксером курячі яйця з цукром до пишної маси.
  2. Додайте розм'якшене вершкове масло та продовжуйте збивати.
  3. Перебийте блендером або перетріть через сито кисломолочний сир. Додайте його до яєчної маси, а також дрібку солі, перемішайте.
  4. Просійте через сито борошно та розпушувач. Додайте їх до сирної маси в декілька етапів, вимішуючи лопаткою до однорідності.
  5. Змастіть силіконові або інші формочки для кексів соняшниковою олією.
  6. Викладіть тісто у формочки, заповнюючи їх на 2/3.
  7. Випікайте кекси в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
  8. Коли кекси трохи охолонуть, дістаньте їх з форми та посипте цукровою пудрою.

Порада:

  • Замість цукрової пудри можна використовувати цукрову глазур, шоколадну поливу або ягідний джем.
  • До тіста можна додати родзинки, цукати, горіхи або інші інгредієнти за вашим смаком.
  • Сирні кекси можна зберігати в холодильнику протягом 3-4 днів.

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