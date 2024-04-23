Як приготувати найкраще рідке добриво для кімнатних рослин: бабусин рецепт
Хочете, щоб ваші кімнатні рослини тішили вас пишним цвітінням та здоровим виглядом? Немає проблем! Секрет успіху простий: їм потрібна "жива вода", тобто підживлення.
З "живою водою" за бабусиним рецептом з сайту noviydoctor.com, ваші кімнатні рослини обов'язково порадують вас пишним цвітінням та здоровим виглядом.
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Коли і як підгодовувати кімнатні рослини:
- З першого місяця весни: Коли ваші зелені друзі прокидаються від зимового сну, їм потрібна допомога, щоб розпочати активний ріст.
- Регулярно протягом сезону: Достатньо підгодовувати рослини раз на 2-3 тижні з березня по жовтень.
- Взимку (для деяких рослин): Якщо ваші улюбленці не впадають у сплячку, підгодовуйте їх раз на місяць взимку.
Чим підгодовувати:
- Підживлення з дріжджів:
- Змішайте 10 г пресованих дріжджів з 1 л води, додайте 1 ст. л. цукру, перемішайте.
- Для сухих дріжджів візьміть 1 г, розчиніть у 1 л води, додайте 1 ч. л. цукру.
- Настоюйте 3 години, потім розведіть з водою 1:5.
- Солодке добриво:
- Розчиніть 1 ст. л. цукру в 1 л чистої води.
- Поливайте рослини цією водою.
Пам'ятайте:
- Не перегодовуйте своїх зелених друзів! Це може їм зашкодити.
- Перед поливом переконайтеся, що ґрунт у горщику вологий.
- Використовуйте лише якісні добрива.
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