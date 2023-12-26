Неймовірне поєднання смаків: Як приготувати вишуканий салат з буряку та фети на новорічний стіл

Салат з буряка з мандаринами та горіхами – це смачна та корисна страва, яка ідеально підходить для святкового столу. Буряк – це джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів, мандарини – це джерело вітамінів С та А, а горіхи – це джерело білка та корисних жирів.

Для більш насиченого смаку можна додати в соус трохи лимонного соку або цедри. Якщо ви не любите горіхи, їх можна замінити на інші горіхи, наприклад, насіння соняшнику або кунжуту. Сир фета можна замінити на інший сир, наприклад, на моцарелу або пармезан, пише РадіоТрек.

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Інгредієнти:

Буряк – 2 шт

Мандарини – 2 шт

Горіхи грецькі – 50 г

Сир фета – 70-100 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Соєвий соус – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Французька гірчиця – 0,5 ч. л.

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Приготування:

Буряк відварити або запекти, очистити і нарізати кубиками. Горіхи підсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Мандарини очистити і нарізати часточками. Для соусу змішати оливкову олію, соєвий соус, мед, гірчицю, сіль і перець. Змішати буряк, мандарини, горіхи та соус. Викласти салат на тарілку і посипати сиром фета.

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