Як приготувати вишуканий десерт тільки з шоколаду та яблук: простий рецепт

Як зробити яблучно-шоколадний десерт без олії та борошна

Шоколадний мус – це смачний і ніжний десерт, який можна приготувати всього з двох інгредієнтів: запечених яблук і шоколаду. Він не містить ні желатину, ні цукру, тому підходить для людей, які дотримуються дієти або мають алергію на ці продукти.

Рецептом поділились на сайті "Факти". Для приготування десерту можна використовувати будь-які запечені яблука, але краще взяти яблука солодкого сорту. Якщо ви хочете отримати більш насичений шоколадний смак, можете використовувати темний шоколад. Десерт можна прикрасити тертим шоколадом, подрібненими горіхами або ягодами.

Читайте також: Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Інгредієнти:

400 г запечених яблук без шкірки і насіння

100-120 г чорного шоколаду

Спосіб приготування:

Готуємо яблука. Очищаємо їх від шкірки і насіння, розрізаємо на четвертинки і викладаємо в миску. Запікаємо в мікрохвильовці при потужності 800 Вт протягом 10-15 хвилин, або до м'якості. Розтоплюємо шоколад. Ламаємо його на шматочки і кладемо в миску. Ставимо на водяну баню або в мікрохвильову піч і розтоплюємо, помішуючи, до однорідної консистенції. З'єднуємо яблука і шоколад. Яблука охолоджуємо до кімнатної температури. Додаємо розтоплений шоколад і перемішуємо до однорідної маси. Виливаємо масу в форму – одну велику або кілька порційних. За допомогою ложки розрівнюємо. Ставимо в холодильник на 5-6 годин, або до повного застигання.

Радимо також звернути увагу на рецепт оладок з консервованими ананасами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!