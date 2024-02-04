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Як приготувати ідеальне горохове пюре кремової текстури

Ігор Романько

Як зробити крем-пюре з гороху

Всі ми знаємо, що горохова каша – це дуже смачно й ситно. Але багато хто не любить її готувати, адже це довго й нудно. Або ж горох вариться годинами, а все одно залишається твердим.

Досвідчені господині знають один секрет, як зварити горохову кашу за 45 хвилин. Не переживайте, ні смаку, ні запаху соди ви не відчуєте, пише prostoway.

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Що вам знадобиться:

  • Горох (1-2 склянки)
  • Вода
  • Сіль
  • Сода (½ чайної ложки)
  • Цибуля (за бажанням)
  • Вершкове масло або м'ясо (за бажанням)

Як готувати:

  1. Засипте горох в каструлю і залийте окропом. Додайте ½ чайної ложки соди, накрийте кришкою і залиште на 2 години.
  2. Злийте воду, промийте горох і залийте його холодною водою у співвідношенні 1 до 3.
  3. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну, зменшіть вогонь і варіть 45 хвилин.
  4. За 5 хвилин до готовності посоліть кашу за смаком.
  5. За бажанням, можете обсмажити цибулю і додати її до готової каші. Також можна їсти кашу з вершковим маслом або м'ясом.

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