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Як приготувати десерт смачніший та дешевший за тірамісу

Ігор Романько

Як зробити бюджетний десерт схожий на тірамісу

Десерт "Шедевр" — це чудовий варіант для тих, хто хоче приготувати смачний і нескладний десерт. Він складається з ніжного крему на основі яєць, молока, цукру та апельсинового соку, а також хрустких шоколадних крихток.

Для більш насиченого смаку можна додати в крем трохи ванільного екстракту. Рецептом бюджетного десерта поділились на сайті gospodynka.com.

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Інгредієнти:

  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Цукор — 80 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 20 г
  • Молоко — 240 мл
  • Сік апельсиновий — 240 мл
  • Печиво просте шоколадне — 100 г

Приготування:

  1. У каструлю розбийте яйце і збийте його вінчиком до однорідності. Додайте цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішайте.
  2. Влийте молоко і апельсиновий сік, перемішайте.
  3. Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть крем протягом 1 хвилини після закипання.
  4. Печиво ламаємо руками на дрібні крихти.
  5. На дно форм викладіть шар крихти, потім шар крему, потім знову шар крихти і зверху — крем.
  6. Присипте десерт шоколадними крихтами.

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