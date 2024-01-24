Як приготувати десерт смачніший та дешевший за тірамісу

Як зробити бюджетний десерт схожий на тірамісу

Десерт "Шедевр" — це чудовий варіант для тих, хто хоче приготувати смачний і нескладний десерт. Він складається з ніжного крему на основі яєць, молока, цукру та апельсинового соку, а також хрустких шоколадних крихток.

Для більш насиченого смаку можна додати в крем трохи ванільного екстракту. Рецептом бюджетного десерта поділились на сайті gospodynka.com.

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Інгредієнти:

Яйце куряче — 1 шт.

Цукор — 80 г

Кукурудзяний крохмаль — 20 г

Молоко — 240 мл

Сік апельсиновий — 240 мл

Печиво просте шоколадне — 100 г

Приготування:

У каструлю розбийте яйце і збийте його вінчиком до однорідності. Додайте цукор і кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішайте. Влийте молоко і апельсиновий сік, перемішайте. Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть крем протягом 1 хвилини після закипання. Печиво ламаємо руками на дрібні крихти. На дно форм викладіть шар крихти, потім шар крему, потім знову шар крихти і зверху — крем. Присипте десерт шоколадними крихтами.

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