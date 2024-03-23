Як приготувати млинці з маринованим лососем

Як зробити млинці з лососем

Шукаєте рецепт вишуканої закуски, яка готується швидко й просто? Спробуйте млинці з лососем! Ця страва не лише красива, але й дуже апетитна.

Ці млинці стануть окрасою будь-якого столу! Їх можна подати як закуску на фуршеті, святковому обіді або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.

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Інгредієнти:

Для млинців: 2 яйця 1 ст. л. цукру дрібка солі 200 мл молока 150 г борошна 0,5 ч. л. розпушувача 1-2 ст. л. олії

Для начинки: 200-250 г маринованого або малосольного лосося 150 г плавленого вершкового сиру свіжий кріп (за бажанням)



Приготування:

Млинці: Збийте яйця з сіллю та цукром. Додайте тепле молоко, поступово всипте борошно з розпушувачем. Влийте олію та розмішайте, щоб не було грудок. Посмажте на розігрітій сковороді 7-8 млинців. Начинка: Змастіть млинці вершковим сиром. Зверху викладіть нарізаний смужками лосось. Згортання: Згорніть млинці та покладіть у холодильник на 15-20 хвилин. Подача: Наріжте млинці на акуратні роли. За бажанням, прикрасьте свіжим кропом.

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