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Як приготувати млинці з пекінської капусти: простий корейський рецепт

Ігор Романько

Як зробити млинці з пекінської капусти

Спробували б корейські млинці з капусти? Тоді ловіть рецепт! Ця ситна, поживна та оригінальна вегетаріанська страва готується за лічені хвилини.

Вся сім'я в захваті! "Я не встигаю подавати – все знищують до крихти!" – пишуть про рецепт з сайту Shuba. Якщо кляру на листках замало, сміливо доливайте ще.

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Що знадобиться?

  • Велика пательня
  • Гострий ніж
  • Глибока посудина
  • 1 кг пекінської капусти
  • 2 ст. л. олії
  • 1 яйце
  • 250 мл води
  • 1/2 ч. л. солі
  • 60 г борошна
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. оцту
  • 1/2 ч. л. червоного перцю
  • 1 ч. л. чорного кунжуту
  • 1 зелена цибулина

Приготування:

  1. Підготуємо капусту. Вимиємо, знімемо верхні листки, зріжемо 5 штук, обполоснемо та обсушимо.
  2. Зробимо листки пласкими. Надризаємо кожен у найтвердішому місці.
  3. Готуємо кляр. Змішуємо воду, сіль, борошно та яйце, збиваємо до однорідності.
  4. Розігріваємо пательню.
  5. Готуємо соус. Змішуємо соєвий соус, оцет, перець, кунжут, нарізану цибулю.
  6. Обсмажуємо млинчики. Занурюємо листки в кляр, викладаємо на пательню. Обсмажуємо з обох боків до м'якості.
  7. Очищаємо пательню від кляру перед кожною новою партією млинців.
  8. Подаємо млинці з соусом.

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