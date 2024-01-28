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Як приготувати поживні та корисні млинці із сочевиці: простий рецепт сніданку

Ігор Романько

Як зробити млинці з сочевиці

Млинці – це універсальна страва, яку можна їсти на сніданок, обід або вечерю. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, як солодкими, так і солоними.

Спробуйте цей рецепт із сайту "Таблоїд Волині" і переконайтеся, що млинці з одного інгредієнта можуть бути не лише ситними, але й смачними.

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Інгредієнти:

  • 150 г червоної сочевиці
  • 300 мл води
  • Сіль за смаком
  • Спеції за смаком (наприклад, чорний перець, куркума, паприка)

Приготування:

  1. Замочіть сочевицю в холодній воді на 3 години.
  2. Злийте воду, промийте сочевицю і перекладіть її в блендер.
  3. Додайте сіль і спеції за смаком.
  4. Збийте сочевицю в блендері до однорідної маси.
  5. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям.
  6. Викладіть на сковороду невелику порцію сочевичної маси і розподіліть її тонким шаром.
  7. Смажте млинець з обох сторін до золотистого кольору.
  8. Повторіть кроки 6-7 з рештою сочевичної маси.

Подача:

Млинці з червоної сочевиці можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу для рулетів, фаршированих м'ясом, овочами або сиром.

Ідеї для начинки:

  • Намазка з авокадо
  • Помідор черрі та часник
  • Сир фета та зелень
  • Обсмажені гриби
  • Тушковане м'ясо

Переваги млинців з червоної сочевиці:

  • Низькокалорійні
  • Без глютена
  • Багаті на білок і клітковину
  • Швидко і просто готувати

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