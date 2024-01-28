Як приготувати поживні та корисні млинці із сочевиці: простий рецепт сніданку
Млинці – це універсальна страва, яку можна їсти на сніданок, обід або вечерю. Їх можна готувати з різними інгредієнтами, як солодкими, так і солоними.
Спробуйте цей рецепт із сайту "Таблоїд Волині" і переконайтеся, що млинці з одного інгредієнта можуть бути не лише ситними, але й смачними.
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Інгредієнти:
- 150 г червоної сочевиці
- 300 мл води
- Сіль за смаком
- Спеції за смаком (наприклад, чорний перець, куркума, паприка)
Приготування:
- Замочіть сочевицю в холодній воді на 3 години.
- Злийте воду, промийте сочевицю і перекладіть її в блендер.
- Додайте сіль і спеції за смаком.
- Збийте сочевицю в блендері до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям.
- Викладіть на сковороду невелику порцію сочевичної маси і розподіліть її тонким шаром.
- Смажте млинець з обох сторін до золотистого кольору.
- Повторіть кроки 6-7 з рештою сочевичної маси.
Подача:
Млинці з червоної сочевиці можна їсти як самостійну страву або використовувати як основу для рулетів, фаршированих м'ясом, овочами або сиром.
Ідеї для начинки:
- Намазка з авокадо
- Помідор черрі та часник
- Сир фета та зелень
- Обсмажені гриби
- Тушковане м'ясо
Переваги млинців з червоної сочевиці:
- Низькокалорійні
- Без глютена
- Багаті на білок і клітковину
- Швидко і просто готувати
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