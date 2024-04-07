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Як приготувати банановий торт до чаю всього за 20 хвилин: простий рецепт

Ігор Романько

Як швидко зробити кремовий торт з бананами до чаю

Хочете солодкого, але немає часу на випічку? Цей торт – ваш рятівник! Він готується за лічені хвилини, а смак неодмінно порадує вас та ваших близьких.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com. Для більш насиченого бананового смаку додайте до крему 1-2 столові ложки бананового пюре. Замість вершків можна використовувати сметану, але крем буде менш щільним. Фантазуйте з прикрасою: шоколад, ягоди, сухофрукти, цукати – все на ваш смак.

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Інгредієнти:

Для коржа:

  • 2 склянки борошна
  • 1,5 чайної ложки розпушувача
  • 1 чайна ложка соди
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 1/2 чайної ложки кориці
  • 1/2 склянки вершкового масла
  • 1 склянка цукру
  • 2 яйця
  • 1 чайна ложка ванільного цукру
  • 3 стиглі банани, розім’яті виделкою

Для крему:

  • 250 г вершкового сиру
  • 1/2 склянки цукру
  • 1 чайна ложка ванільного цукру
  • 1 склянка жирних вершків

Приготування:

  1. Змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю.
  2. Збийте вершкове масло з цукром до пухкої маси. Додайте яйця та ванільний цукор, продовжуючи збивати.
  3. Додайте розім’яті банани та перемішайте. Додайте сухі інгредієнти до бананової маси та перемішайте до однорідності.
  4. Вилийте тісто у форму для випічки та випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.
  5. Збийте вершковий сир, цукор та ванільний цукор до м’якості. В іншій мисці збийте вершки до стійких піків. Додайте збитий вершковий сир до вершків та обережно перемішайте.
  6. Зберіть торт: покладіть один корж на тарілку, покрийте його кремом, потім другий корж і знову крем. Покрийте торт кремом з усіх боків та прикрасьте за смаком.

Смачного!

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