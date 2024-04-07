Як приготувати банановий торт до чаю всього за 20 хвилин: простий рецепт

Як швидко зробити кремовий торт з бананами до чаю

Хочете солодкого, але немає часу на випічку? Цей торт – ваш рятівник! Він готується за лічені хвилини, а смак неодмінно порадує вас та ваших близьких.

Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com. Для більш насиченого бананового смаку додайте до крему 1-2 столові ложки бананового пюре. Замість вершків можна використовувати сметану, але крем буде менш щільним. Фантазуйте з прикрасою: шоколад, ягоди, сухофрукти, цукати – все на ваш смак.

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Інгредієнти:

Для коржа:

2 склянки борошна

1,5 чайної ложки розпушувача

1 чайна ложка соди

1/2 чайної ложки солі

1/2 чайної ложки кориці

1/2 склянки вершкового масла

1 склянка цукру

2 яйця

1 чайна ложка ванільного цукру

3 стиглі банани, розім’яті виделкою

Для крему:

250 г вершкового сиру

1/2 склянки цукру

1 чайна ложка ванільного цукру

1 склянка жирних вершків

Приготування:

Змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю. Збийте вершкове масло з цукром до пухкої маси. Додайте яйця та ванільний цукор, продовжуючи збивати. Додайте розім’яті банани та перемішайте. Додайте сухі інгредієнти до бананової маси та перемішайте до однорідності. Вилийте тісто у форму для випічки та випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин. Збийте вершковий сир, цукор та ванільний цукор до м’якості. В іншій мисці збийте вершки до стійких піків. Додайте збитий вершковий сир до вершків та обережно перемішайте. Зберіть торт: покладіть один корж на тарілку, покрийте його кремом, потім другий корж і знову крем. Покрийте торт кремом з усіх боків та прикрасьте за смаком.

Смачного!

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