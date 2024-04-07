Як приготувати банановий торт до чаю всього за 20 хвилин: простий рецепт
Хочете солодкого, але немає часу на випічку? Цей торт – ваш рятівник! Він готується за лічені хвилини, а смак неодмінно порадує вас та ваших близьких.
Рецептом поділились на сайті noviydoctor.com. Для більш насиченого бананового смаку додайте до крему 1-2 столові ложки бананового пюре. Замість вершків можна використовувати сметану, але крем буде менш щільним. Фантазуйте з прикрасою: шоколад, ягоди, сухофрукти, цукати – все на ваш смак.
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Інгредієнти:
Для коржа:
- 2 склянки борошна
- 1,5 чайної ложки розпушувача
- 1 чайна ложка соди
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/2 чайної ложки кориці
- 1/2 склянки вершкового масла
- 1 склянка цукру
- 2 яйця
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 3 стиглі банани, розім’яті виделкою
Для крему:
- 250 г вершкового сиру
- 1/2 склянки цукру
- 1 чайна ложка ванільного цукру
- 1 склянка жирних вершків
Приготування:
- Змішайте борошно, розпушувач, соду, сіль та корицю.
- Збийте вершкове масло з цукром до пухкої маси. Додайте яйця та ванільний цукор, продовжуючи збивати.
- Додайте розім’яті банани та перемішайте. Додайте сухі інгредієнти до бананової маси та перемішайте до однорідності.
- Вилийте тісто у форму для випічки та випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 25-30 хвилин.
- Збийте вершковий сир, цукор та ванільний цукор до м’якості. В іншій мисці збийте вершки до стійких піків. Додайте збитий вершковий сир до вершків та обережно перемішайте.
- Зберіть торт: покладіть один корж на тарілку, покрийте його кремом, потім другий корж і знову крем. Покрийте торт кремом з усіх боків та прикрасьте за смаком.
Смачного!
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