Як приготувати бананові кекси всього за 25 хвилин: простий рецепт

Неспішно викидати перестиглі банани – вони можуть стати чудовим і смачним матеріалом для приготування капкейків. Рецепт цього смаколика дуже простий і швидкий.

Блогерка Дарія Дорошкевич, поділилась своєю ідеєю в Instagram. Бананові капкейки за 25 хвилин, з яких 20 хвилин – це випічка, і 5 хвилин готуєте тісто. Принципове питання для цих кексів – чорні банани, перезрілі. Можливо, вони у вас вже є вдома, то не викидайте, розповідає блогер про свій рецепт.

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Інгредієнти:

2 великих банани,

2 яйця,

100 г цукру,

100 мл олії (краще недорогої оливкової або кукурудзяної),

1 ч. ложка кориці (можна більше, якщо любите),

250 г борошна,

1 ч. ложка соди,

1 ст. ложка лимонного соку.

Процес приготування простий: розімніть банани вилкою, додайте яйця, цукор, олію, борошно, соду, лимонний сік та корицю. Ретельно перемішайте. Викладіть отриману суміш у формочки для кексів.

Випікайте протягом 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Зверху прикрасьте цукровою пудрою або корицею – і ваші ароматні капкейки готові до насолоди.

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