Як приготувати ароматний гарбузовий кекс з апельсином: простий рецепт

Як зробити кекс з гарбузом та апельсином

У сезон переходу від осені до зими, коли в магазинах сусідять гарбузи та апельсини, вируште в кулінарну подорож з апельсиново-гарбузовим кексом.

Цей десерт за рецептом Клопотенка об'єднує два чарівних сезони в одній ароматній страві. Якщо ви вже випікали морквяно-гарбузовий кекс, цей рецепт здивує вас своєю свіжістю та ароматом цитрусових.

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Для цього рецепту використовується весь апельсин, включаючи м'якоть та цедру. При натиранні цедри оберігайтеся, щоб терти тільки кольорову частину, уникайте білої шкірки, яка може надати гіркоти.

Рекомендовано випікати кекс у прямокутній формі розміром 23 на 12 см. Якщо немає подібної форми, можна експериментувати з іншими розмірами або створити порційні гарбузові кексики.

Крок 1: Розігрійте духовку до 180 градусів. Натріть цедру та ріжте філе 1 апельсина. Зріжте залишок білої шкірки.

Крок 2: Очистіть гарбуз (200 г) та натріть його на дрібну тертку. Змішайте гарбуз із цедрою та філе апельсина.

Крок 3: Розділіть 3 яйця на жовтки та білки. Збийте білки до стійких піків, а потім змішайте жовтки з 100 г цукру та 1 ч.л. ванільного цукру.

Крок 4: Змішайте 200 г борошна та 1 ч.л. розпушувача. Додайте борошно, гарбузово-апельсинову суміш, жовтки, 50 мл олії та ⅓ ч.л. солі. Додаючи взбиті білки останніми, ніжно вмішайте їх.

Крок 5: Змастіть форму олією, присипте борошном. Вилийте тісто та запікайте 50 хвилин.

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