Як правильно запекти свинину в духовці, щоб вона була соковитою: кулінарні поради

Свинина – це один з найпопулярніших видів м'яса в світі. Вона смачна, поживна і відносно недорога. Приготувати свинину в духовці можна різними способами, але найважливіше – правильно підібрати рецепт і дотримуватися технології приготування.

У цій статті ми поділимося з вами двома рецептами запікання свинини в духовці. Обидва рецепти гарантують, що ваше м'ясо буде соковитим і ароматним.

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Для запікання свинини найкраще використовувати м'ясо з жирком. Жир буде танути під час запікання і робить м'ясо соковитим. Не переборщіть з маринуванням, три години буде досить.

Запечена свинина у фользі

Інгредієнти:

свинина (шия) - 1 кг

соєвий соус - 2-3 ст. л.

мед - 1 ст. л.

зернята гірчиці - 1 ст. л.

часник - 4-5 зубчиків

лавровий лист - 1 шт.

чорний мелений перець - 1 ч. л.

Приготування:

Змішайте в мисці соєвий соус, мед, зернята гірчиці і чорний перець. Наріжте часник скибочками, а лавровий лист - дрібно. Промийте свинину і зробіть в ній невеликі надрізи. Вкладіть в надрізи часник і лавровий лист, які попередньо обмокнули в маринаді. Потім все м'ясо добре змастіть маринадом. Перекладіть свинину в посудину і накрийте поліетиленовою плівкою. Залиште маринуватися за кімнатної температури 2-3 години або поставте в холодильник на ніч. Добре промариноване м'ясо обертайте фольгою для випікання та перекладіть на деко. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Через годину дістаємо м'ясо, обережно розкриваємо фольгу та ставимо знову в духовку на 10-15 хвилин, щоб воно підрум'янилось. Готове!

Запечена свинина в рукаві

Інгредієнти:

свинина - 1 кг

морква - 2 шт.

ріпчаста цибуля - 2-3 шт.

часник - 4-5 зубчиків

соєвий соус - 3-4 столові ложки

розмарин - 2 гілочки

шавлія - 3-4 листочки

італійські трави (спеції) - 1-2 чайні ложки

сіль, чорний мелений перець - до смаку

Приготування:

Очистіть моркву і цибулю та наріжте їх великими шматочками. Часник теж очистите, кожен зубчик ріжемо приблизно на три частини. До м'яса додайте сіль, італійські трави, розмарин, шавлію, чорний мелений перець, соєвий соус. Добре натираємо м'ясо спеціями, накриваємо посудину харчовою плівкою та залишаємо маринуватися 30 хвилин за кімнатної температури. Рукав для запікання довжиною 50-60 см перекладіть на деко. З одного боку рукав зав'язуємо, а з іншого починаємо наповнювати. Спочатку викладаємо овочі, потім м'ясо. Якщо в посудині залишився маринад, його виливаємо до м'яса та зав'язуємо рукав. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години. Після приготування розрізаємо рукав і куштуємо дуже соковиту свинину з овочами.

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