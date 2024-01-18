Як правильно запекти свинину в духовці, щоб вона була соковитою: кулінарні поради
Свинина – це один з найпопулярніших видів м'яса в світі. Вона смачна, поживна і відносно недорога. Приготувати свинину в духовці можна різними способами, але найважливіше – правильно підібрати рецепт і дотримуватися технології приготування.
У цій статті ми поділимося з вами двома рецептами запікання свинини в духовці. Обидва рецепти гарантують, що ваше м'ясо буде соковитим і ароматним.
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Для запікання свинини найкраще використовувати м'ясо з жирком. Жир буде танути під час запікання і робить м'ясо соковитим. Не переборщіть з маринуванням, три години буде досить.
Запечена свинина у фользі
Інгредієнти:
- свинина (шия) - 1 кг
- соєвий соус - 2-3 ст. л.
- мед - 1 ст. л.
- зернята гірчиці - 1 ст. л.
- часник - 4-5 зубчиків
- лавровий лист - 1 шт.
- чорний мелений перець - 1 ч. л.
Приготування:
- Змішайте в мисці соєвий соус, мед, зернята гірчиці і чорний перець.
- Наріжте часник скибочками, а лавровий лист - дрібно.
- Промийте свинину і зробіть в ній невеликі надрізи. Вкладіть в надрізи часник і лавровий лист, які попередньо обмокнули в маринаді. Потім все м'ясо добре змастіть маринадом.
- Перекладіть свинину в посудину і накрийте поліетиленовою плівкою. Залиште маринуватися за кімнатної температури 2-3 години або поставте в холодильник на ніч.
- Добре промариноване м'ясо обертайте фольгою для випікання та перекладіть на деко.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на одну годину.
- Через годину дістаємо м'ясо, обережно розкриваємо фольгу та ставимо знову в духовку на 10-15 хвилин, щоб воно підрум'янилось.
- Готове!
Запечена свинина в рукаві
Інгредієнти:
- свинина - 1 кг
- морква - 2 шт.
- ріпчаста цибуля - 2-3 шт.
- часник - 4-5 зубчиків
- соєвий соус - 3-4 столові ложки
- розмарин - 2 гілочки
- шавлія - 3-4 листочки
- італійські трави (спеції) - 1-2 чайні ложки
- сіль, чорний мелений перець - до смаку
Приготування:
- Очистіть моркву і цибулю та наріжте їх великими шматочками. Часник теж очистите, кожен зубчик ріжемо приблизно на три частини.
- До м'яса додайте сіль, італійські трави, розмарин, шавлію, чорний мелений перець, соєвий соус. Добре натираємо м'ясо спеціями, накриваємо посудину харчовою плівкою та залишаємо маринуватися 30 хвилин за кімнатної температури.
- Рукав для запікання довжиною 50-60 см перекладіть на деко. З одного боку рукав зав'язуємо, а з іншого починаємо наповнювати. Спочатку викладаємо овочі, потім м'ясо. Якщо в посудині залишився маринад, його виливаємо до м'яса та зав'язуємо рукав.
- Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години.
- Після приготування розрізаємо рукав і куштуємо дуже соковиту свинину з овочами.
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