Як правильно вибрати тварину в притулку та допомогти освоїтись в новому домі
Війна загострила проблему безпритульних тварин в Україні. Притулки переповнені песиками та котиками, які через різні обставини опинилися на вулиці.
Більшість притулків існують завдяки підтримці небайдужих людей, але важливо не лише давати їм кошти, але й допомогти тваринам знайти нову сім'ю. Про це пише life.pravda.com.ua.
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Стати петперентом – важливий крок, який потребує не лише впевненості, але й свідомого підходу.
Перед тим, як остаточно вирішити взяти тварину з притулку, дайте відповідь на декілька запитань:
- Чи усвідомлюєте ви виклики, які можуть виникнути у процесі адаптації котика/песика до нового середовища?
- Чи готові ви до додаткових витрат на їжу, ветеринарів, іграшки для тварини тощо?
- Чи всі члени родини поділяють бажання завести домашнього улюбленця?
- Чи дозволяє ваш ритм життя знаходити час на систематичний вигул собаки?
- Чи усвідомлюєте ви, що прибирати помешкання доведеться частіше?
- Чи готові до того, що ваше життя зміниться і протягом багатьох наступних років доведеться піклуватися не лише про себе/чоловіка/дружину/дітей?
- Чи усвідомлюєте ви, що деяким тваринам, які опинилися у притулку, довелося побувати у складних життєвих обставинах, що могло вплинути на їхню психіку і ставлення до людей?
Якщо запитання вас не лякають, а відповіді "Так" переважають, наші поради допоможуть знайти "свого" домашнього улюбленця.
Як вибрати домашнього улюбленця:
- Зверніться до спеціаліста з поведінки собак або котів. Він допоможе визначити, яка порода тварини зможе гармонійно співіснувати з вами з огляду на ваш спосіб життя.
- Дізнайтеся якомога більше інформації про породу тварини, яка вам припала до душі.
- Детально розпитайте про історію тварини, наявність стерилізації, щеплень, захворювань, темперамент, характер тощо.
- Врахуйте розмір, вік, стать тварини.
- Пам'ятайте про наявність вдома інших тварин, а також дітей.
Важливо:
- Спочатку може здаватися, що мотивації взяти в сім'ю тварину – достатньо, але, якщо не врахувати особливості і потреби породи, вік, а також інші озвучені вище фактори, співіснування може принести дискомфорт і навіть страждання як членам родини, так і улюбленцю.
- Оксана Галан, зоопсихологиня, радить потенційним петперентам кілька разів навідатись до притулку та спробувати взаємодіяти з твариною перед тим, як ухвалювати остаточне рішення і брати її в родину.
- Не бійтеся брати у сім'ю тварин з вадами.
Якщо вдома є діти:
- Перед тим, як брати в сім'ю тварину, необхідно підготувати дитину/дітей до зустрічі з новим улюбленцем.
- Меншим дітям потрібно пояснити певні правила комунікації з новим улюбленцем.
- Важливо пам'ятати – чим більше членів нової родини, тим довше тварина може звикати до нового середовища.
Як допомогти тварині адаптуватися на новому місці:
Ось кілька порад:
Перші дні:
- Не намагайтеся одразу тиснути на тварину. Дайте їй час обнюхати квартиру, знайти затишне місце.
- Забезпечте їй все необхідне: миски, лоток, ліжко, іграшки.
- Говоріть з твариною спокійним голосом. Не робіть різких рухів.
- Не залишайте тварину надовго самотньою.
Поступово:
- Познайомте тварину з іншими членами сім'ї. Робити це краще по одному, щоб не лякати.
- Почніть гратися з твариною. Це допоможе їй розслабитися і відчути себе в безпеці.
- Виводьте тварину на прогулянку. Це не лише корисно для її здоров'я, але й допоможе їй дослідити нову територію.
- Навчіть тварину основних команд. Це допоможе вам краще розуміти один одного.
Важливо:
- Будьте терплячі. Тварині може знадобитися кілька тижнів, щоб повністю адаптуватися до нового дому.
- Не карайте тварину за те, що вона робить щось не так. Їй просто потрібно більше часу, щоб звикнути.
- Зверніться до ветеринара, якщо у вас виникнуть будь-які питання або проблеми.
Пам'ятайте:
- Тварина - це не іграшка. Це жива істота, яка потребує вашої любові та турботи.
- Ви відповідаєте за життя і здоров'я тварини.
Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.
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