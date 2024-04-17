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Суспільство

Як правильно вибрати тварину в притулку та допомогти освоїтись в новому домі

Ігор Романько

Як правильно вибрати тварину з притулку

Війна загострила проблему безпритульних тварин в Україні. Притулки переповнені песиками та котиками, які через різні обставини опинилися на вулиці.

Більшість притулків існують завдяки підтримці небайдужих людей, але важливо не лише давати їм кошти, але й допомогти тваринам знайти нову сім'ю. Про це пише life.pravda.com.ua.

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Стати петперентом – важливий крок, який потребує не лише впевненості, але й свідомого підходу.

Перед тим, як остаточно вирішити взяти тварину з притулку, дайте відповідь на декілька запитань:

  • Чи усвідомлюєте ви виклики, які можуть виникнути у процесі адаптації котика/песика до нового середовища?
  • Чи готові ви до додаткових витрат на їжу, ветеринарів, іграшки для тварини тощо?
  • Чи всі члени родини поділяють бажання завести домашнього улюбленця?
  • Чи дозволяє ваш ритм життя знаходити час на систематичний вигул собаки?
  • Чи усвідомлюєте ви, що прибирати помешкання доведеться частіше?
  • Чи готові до того, що ваше життя зміниться і протягом багатьох наступних років доведеться піклуватися не лише про себе/чоловіка/дружину/дітей?
  • Чи усвідомлюєте ви, що деяким тваринам, які опинилися у притулку, довелося побувати у складних життєвих обставинах, що могло вплинути на їхню психіку і ставлення до людей?

Якщо запитання вас не лякають, а відповіді "Так" переважають, наші поради допоможуть знайти "свого" домашнього улюбленця.

Як вибрати домашнього улюбленця:

  • Зверніться до спеціаліста з поведінки собак або котів. Він допоможе визначити, яка порода тварини зможе гармонійно співіснувати з вами з огляду на ваш спосіб життя.
  • Дізнайтеся якомога більше інформації про породу тварини, яка вам припала до душі.
  • Детально розпитайте про історію тварини, наявність стерилізації, щеплень, захворювань, темперамент, характер тощо.
  • Врахуйте розмір, вік, стать тварини.
  • Пам'ятайте про наявність вдома інших тварин, а також дітей.

Важливо:

  • Спочатку може здаватися, що мотивації взяти в сім'ю тварину – достатньо, але, якщо не врахувати особливості і потреби породи, вік, а також інші озвучені вище фактори, співіснування може принести дискомфорт і навіть страждання як членам родини, так і улюбленцю.
  • Оксана Галан, зоопсихологиня, радить потенційним петперентам кілька разів навідатись до притулку та спробувати взаємодіяти з твариною перед тим, як ухвалювати остаточне рішення і брати її в родину.
  • Не бійтеся брати у сім'ю тварин з вадами.

Якщо вдома є діти:

  • Перед тим, як брати в сім'ю тварину, необхідно підготувати дитину/дітей до зустрічі з новим улюбленцем.
  • Меншим дітям потрібно пояснити певні правила комунікації з новим улюбленцем.
  • Важливо пам'ятати – чим більше членів нової родини, тим довше тварина може звикати до нового середовища.

Як допомогти тварині адаптуватися на новому місці:

Ось кілька порад:

Перші дні:

  • Не намагайтеся одразу тиснути на тварину. Дайте їй час обнюхати квартиру, знайти затишне місце.
  • Забезпечте їй все необхідне: миски, лоток, ліжко, іграшки.
  • Говоріть з твариною спокійним голосом. Не робіть різких рухів.
  • Не залишайте тварину надовго самотньою.

Поступово:

  • Познайомте тварину з іншими членами сім'ї. Робити це краще по одному, щоб не лякати.
  • Почніть гратися з твариною. Це допоможе їй розслабитися і відчути себе в безпеці.
  • Виводьте тварину на прогулянку. Це не лише корисно для її здоров'я, але й допоможе їй дослідити нову територію.
  • Навчіть тварину основних команд. Це допоможе вам краще розуміти один одного.

Важливо:

  • Будьте терплячі. Тварині може знадобитися кілька тижнів, щоб повністю адаптуватися до нового дому.
  • Не карайте тварину за те, що вона робить щось не так. Їй просто потрібно більше часу, щоб звикнути.
  • Зверніться до ветеринара, якщо у вас виникнуть будь-які питання або проблеми.

Пам'ятайте:

  • Тварина - це не іграшка. Це жива істота, яка потребує вашої любові та турботи.
  • Ви відповідаєте за життя і здоров'я тварини.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних зі своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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