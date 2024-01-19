Як правильно вибрати ґрунт для посадки огірків на розсаду

Який ґрунт краще підходить для розсади огірків

Майбутній урожай огірків безпосередньо залежить від того, в який ґрунт буде висаджена розсада. Тому важливо врахувати потреби цієї культури і правильно підготувати ґрунт.

Огірки – це рослини, які люблять пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю (pH 6,5-7). Він повинен бути добре дренованим, щоб уникнути застою води, і містити достатньо поживних речовин, пише ukr.media.

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Існує кілька варіантів приготування ґрунту для розсади огірків:

Торф, перегній і перепріла тирса

Цей варіант є одним з найпопулярніших. Для приготування ґрунту потрібно змішати торф, перегній і перепрілу тирсу в рівних пропорціях. На кожні 10 літрів суміші також потрібно додати 1 столову ложку попелу, і по 1 чайній ложці сечовини, суперфосфату і сульфату калію.

Дернова земля і компост

Цей варіант також є хорошим вибором для огірків. Для приготування ґрунту потрібно змішати дернову землю і компост у пропорції 1:1. На відро суміші також потрібно додати 1 столову ложку золи, 10 грамів сірчанокислого калію і 20 грамів суперфосфату.

Торф, перегній, тирса, пісок і коров'як

Цей варіант підходить для тих, хто хоче приготувати більш поживний ґрунт. Для приготування ґрунту потрібно змішати торф, перегній, тирса, пісок і коров'як в пропорції 6:1:1:1:1.

Дернова земля, торф, перегній і перепріла тирса

Цей варіант є найпростішим і найдоступнішим. Для приготування ґрунту потрібно змішати дернову землю, торф, перегній і перепрілу тирсу в рівних пропорціях.

Якщо ви хочете приготувати універсальну ґрунтову суміш, то візьміть городню землю, перегній або компост, що добре перепрів, торф, тирсу або пісок і змішайте це в пропорції 2:1:1:1 відповідно. А потім, залежно від того, яку культуру ви плануєте висаджувати, додавайте в цей субстрат певну кількість добрив, необхідних рослині.

Як підготувати ґрунт для розсади огірків:

Перед приготуванням ґрунту його потрібно добре просіяти, щоб видалити великі грудки і сміття.

Якщо ґрунт є занадто кислим, то його потрібно вапнувати. Для цього на відро ґрунту потрібно додати 100-150 грамів вапна.

Якщо ґрунт є занадто важким, то його потрібно розбавити піском або тирсою.

Після приготування ґрунту його потрібно продезінфікувати. Для цього можна використовувати розчин марганцівки (1 г на 1 літр води) або розчин мідного купоросу (10 г на 1 літр води).

Готовий ґрунт потрібно зберігати в сухому місці. Перед висадкою розсади його потрібно добре полити.

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