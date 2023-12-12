Як правильно обрати мак для куті, аби він не був гірким

Мак – це важливий інгредієнт багатьох українських страв, зокрема різдвяної куті та випічки. Однак, якщо він неякісний, то може зіпсувати смак приготованих страв.

Важливо правильно вибрати мак. Найкраще купувати його на ринку, де ви зможете спробувати продукт на смак. Він повинен бути трохи приємним і злегка солодким, але не надто насиченим.

Якщо ж такої можливості не має, обирайте запакований мак у магазині, термін придатності якого не сплив. Перевірте, аби він був сухим.

Читайте також: Що не варто додавати в кутю, щоб не зіпсувати її

Що робити, якщо мак гіркий

Гіркуватий мак може зіпсувати будь-яку страву, тому важливо знати, як його усунути.

Ось кілька способів:

Ретельно промийте мак у холодній воді. Це допоможе видалити частину гіркоти. Залийте мак гарячим молоком і залиште на 15 хвилин. Молоко допоможе видалити гіркоту. Залийте мак гарячою водою і проваріть протягом 3-5 хвилин. Це також допоможе видалити гіркоту. Додайте до маку вершки або мед. Вершки та мед мають солодкий смак, який допоможе перебити гіркуватість.

Якщо ви спробували всі ці способи, але мак все одно гірчить, краще його викинути. Гіркота може бути ознакою того, що мак зіпсувався.

Які продукти потрібні для приготування куті:

Щоб зварити кутю, купіть півлітрову банку пшениці, склянку маку (200 грамів), 100 грамів цукру, по 100 грамів подрібнених волоських горіхів і родзинок. За бажанням, у кутю додають мед – 2-3 столові ложки.

Пропонуємо дізнатися про обов'язкові 12 страв на Святвечір.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!