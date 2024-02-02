Як правильно обрати корм для котів: поради з харчування

Як правильно годувати кішок та кішок сухим та вологим кормом

Хто мав кішку, той знає, що ці тварини дуже вибагливі в їжі. Вони можуть їсти тільки те, що їм подобається, і якщо їм щось не сподобається, то вони просто не будуть їсти. Це змушує багатьох власників котів ламати голову над тим, як правильно вибрати корм для свого улюбленця.

Якщо ми ставимося до котів як до членів сім'ї, то розуміємо, що в їхній їжі головне те саме, що і для наших дітей: сталість і збалансованість. Годувати котиків потрібно кілька разів на день потроху, і харчування має бути різноманітним, але з огляду на специфіку котячого організму, пише kp.ua.

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Специфіка в тому, що коти, як колишні хижаки, отримують поживні речовини тільки з продуктів тваринного походження. Котів-вегетаріанців не існує у природі. Але й жити на одному м'ясі наші пухнасті хижаки не можуть: їх "видобуток" має містити:

багато білків;

помірна кількість жиру;

мінімальна кількість вуглеводів;

поживні речовини (вітаміни, мінерали, жирні кислоти та амінокислоти).

Плюс, звичайно, достатня кількість води.

Який корм для котів краще: сухий чи вологий?

Відповідь на це питання дасть ветеринар: все залежить від віку кішки, її особливостей та стану здоров'я. Корм для літніх котів суттєво відрізняє від корму для кошенят, вагітні кішки харчуються інакше, ніж стерилізовані коти тощо.

Загалом, корми для котів діляться на три види:

Сухі корми . Вони містять 4-10% води, не вимагають попереднього приготування та є найбільш економічними. Однак сухі корми можуть бути шкідливими для котів, які мають проблеми з нирками або сечовивідними шляхами.

. Вони містять 4-10% води, не вимагають попереднього приготування та є найбільш економічними. Однак сухі корми можуть бути шкідливими для котів, які мають проблеми з нирками або сечовивідними шляхами. Напіввологі корми . Вони містять близько 30% води, мають більш приємний запах і смак, ніж сухі корми, та краще засвоюються організмом. Однак напіввологі корми також можуть бути шкідливими для котів з нирковими проблемами.

. Вони містять близько 30% води, мають більш приємний запах і смак, ніж сухі корми, та краще засвоюються організмом. Однак напіввологі корми також можуть бути шкідливими для котів з нирковими проблемами. Консервовані корми. Вони містять не менше 75% води, мають високий вміст білків та жирів, добре засвоюються організмом. Однак консервовані корми є найбільш дорогими і можуть викликати ожиріння у котів.

Чого треба уникати у кормах для котів?

Ветеринари не рекомендують годувати котів шматками з людського столу. Наша їжа може містити речовини, які шкідливі для котячого організму. Наприклад, коти не переносять цибулю, часник, шоколад, бобові, сире м'ясо.

Як вибрати корм для кота?

При виборі корму для кота потрібно враховувати такі фактори:

Вік кота . Для кошенят, літніх котів, стерилізованих котів та котів з особливими потребами випускають спеціальні корми.

. Для кошенят, літніх котів, стерилізованих котів та котів з особливими потребами випускають спеціальні корми. Стан здоров'я кота . Якщо у вашого кота є проблеми з нирками, сечовивідними шляхами, шлунково-кишковим трактом, то вам потрібно вибирати корм, який відповідає його потребам.

. Якщо у вашого кота є проблеми з нирками, сечовивідними шляхами, шлунково-кишковим трактом, то вам потрібно вибирати корм, який відповідає його потребам. Смакові уподобання кота. Багато котів мають свої уподобання в їжі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш котик із задоволенням їв, то вибирайте корм, який йому подобається.

Де купити корм для кота?

Корм для котів можна купити в зоомагазинах, ветеринарних аптеках та в інтернет-магазинах. У зоомагазинах ви зможете побачити корми різних виробників і вибрати той, який вам сподобається. У ветеринарних аптеках вам допоможуть підібрати корм, який відповідає потребам вашого кота. А в інтернет-магазинах ви зможете порівняти ціни на корм

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