Як правильно доглядати за лохиною, щоб давала розкішний врожай

Серед широкого спектру рослин особливої уваги заслуговує лохина. Ця дивовижна культура не лише дарує смачні та корисні ягоди, але й має декоративний ефект – восени її листя змінює колір із зеленого на червоний. Завдяки своїй естетичній привабливості, кущі лохини стають чудовою прикрасою саду. Про це пише prostoway.

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Ключові умови успішного вирощування

Єдиним недоліком лохини можна вважати її високу вартість. Проте в усіх інших аспектах ця рослина майже бездоганна. За правильного догляду кущ може рости на одному місці до трьох десятиліть. Для досягнення такого результату необхідно забезпечити п'ять основних факторів:

Регулярне зволоження; Захист від сильних вітрів; Наявність кислого верхового торфу; Ґрунт з рівнем pH від 3,5 до 4,5; Відсутність застою води.

Лохина не вимагає складних умов вирощування. Вона має високу стійкість до захворювань. Витрати на догляд та захист від шкідників також мінімальні. Після того, як ви посадите лохину, інші ягідні кущі можуть втратити для вас свою актуальність.

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