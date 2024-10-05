Очищують повітря та сприяють розслабленню: які рослини найкращі для спальні

Оскільки спальня – це місце відпочинку та релаксації, потрібно аби в цій кімнаті було свіже та чисте повітря. Цьому можуть сприяти зелені рослини.

Крім естетичного задоволення, кімнатні рослини здатні покращити якість повітря, зволожити його та навіть допомогти краще заснути. Фахівці з Garden Health розповіли, які рослини найкраще підходять для спальні.

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Рослини для спокійного сну:

Лаванда

Лаванда. Джерело: pexels.com

Ця ароматна рослина відома своїми заспокійливими властивостями. Її аромат допомагає зняти стрес, покращує сон і заспокоює нервову систему.

Жасмин

Жасмин кімнатний. Джерело: simya.com.ua

Делікатний аромат жасмину сприяє розслабленню і покращує настрій. Вважається, що ця рослина здатна знизити рівень тривожності і поліпшити якість сну.

Сансевієрія (тещин язик)

Сансевієрія. Джерело: telegazeta.com.ua

Це невибаглива рослина, яка виділяє кисень вночі, що робить її ідеальною для спальні. Крім того, сансевієрія очищає повітря від шкідливих речовин.

Алое вера

Алое вера. Джерело: pexels.com

Ця сукулентна рослина не тільки зволожує повітря, але й виробляє кисень вночі. Алое вера також має антибактеріальні властивості.

Спатифілум

Спатифілум. Джерело: zaxid.net

Ця рослина, відома як "жіноче щастя", очищає повітря від шкідливих речовин і зволожує його. Спатифілум також має красиві білі квіти.

Фахівці додали, що у спальні не варто тримати рослини з сильним ароматом та такі, що виділяють багато пилку.

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