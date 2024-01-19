Як правильно доглядати за деревами та кущами взимку: поради експертів

Зима - це час року, коли багато рослин перебувають у стані спокою. Однак це не означає, що вони не потребують догляду.

Насправді, правильний догляд за деревами та кущами взимку може допомогти їм пережити холодний сезон і повернутися здоровими та міцними навесні, повідомляє видання TreesDirect.

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Зазначається, що листяні рослини (ті, що втрачають листя) все одно потребують поливу взимку, навіть якщо йшов дощ. Це допоможе їм зберегти вологу та не загинути від посухи.

Деякі дерева та кущі можна обрізати взимку, щоб вони були більш здоровими. Однак важливо обрізати їх у теплий день, щоб уникнути пошкодження.

А новопосаджені дерева та кущі особливо вразливі взимку. Їх слід захистити від сильного вітру, морозу та снігу. Для цього можна використовувати мульчу, укриття або спеціальні захисні матеріали.

"Одним з найважливіших заходів у зимовому саду є обрізування дерев. Обрізування допомагає сформувати крону дерева так, щоб вона була добре освітлена і провітрювалася. Це сприяє підвищенню врожайності та покращує якість плодів", – кажуть фахівці.

При обрізуванні дерев слід враховувати такі фактори:

вік дерева;

сорт;

особливості крони;

умови вирощування.

У молодих дерев основна мета обрізування — формування крони. Для цього видаляють зайві гілки, які заважають один одному, а також гілки, що ростуть вертикально.

У плодоносних дерев обрізування проводять для підтримки форми крони та підвищення врожайності. Для цього видаляють старі, пошкоджені та хворі гілки.

Підживлення дерев взимку

Підживлення також є важливим заходом, який слід проводити взимку. Підживлення допомагає рослинам накопичити поживні речовини, які необхідні їм для росту та плодоношення.

Під час зимового підживлення вносять фосфорні та калійні добрива. Фосфорні добрива сприяють розвитку кореневої системи, а калійні — підвищують морозостійкість рослин.

Норми внесення добрив залежать від віку дерева, сорту, ґрунтово-кліматичних умов та інших факторів.

Крім обрізування та підживлення, взимку можна провести ще низку заходів, які допоможуть забезпечити високий урожай у наступному році.

Зокрема, взимку слід уважно оглянути насадження на наявність пошкоджень морозом або іншими факторами. Уражені рослини слід обрізати та обробити фунгіцидами.

Також можна провести профілактичну обробку насадження від шкідників і хвороб.

Виконання всіх цих заходів допоможе забезпечити високий урожай у наступному році. Адже агроном, який знає свою справу, може впливати на формування майбутнього врожаю навіть узимку.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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