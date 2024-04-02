Як правильно приготувати котлету по київськи, щоб масло витікало як треба
Як правильно зробити котлету по київськи, щоб масло випливало
Хто не знає та не любить цю легендарну страву? Котлета по-київськи – це не просто м'ясо, це справжня кулінарна симфонія, де соковите куряче філе поєднується з ароматним вершковим маслом та хрустким паніруванням.
Рецептом ідеальної котлети по-київськи поділилась суперфіналістка МайстерШеф Ольга Рябенко в своєму Instagram. Секрет її котлет – у неймовірно смачній начинці з вершкового масла, сиру та кропу. Спробуйте приготувати котлети по-київськи за цим рецептом, і ви будете приємно здивовані.
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Інгредієнти:
- Куряче філе – 3 шт.
- Вершкове масло – 120 г
- Твердий сир – 150 г
- Кріп – 50 г
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 200 г
- Панірувальні сухарі – 200 г
- Сіль, перець
- Олія для фритюру
Приготування:
- Розріжте куряче філе навпіл, накрийте харчовою плівкою та відбийте. Посоліть та поперчіть.
- Змішайте вершкове масло з тертим сиром та подрібненим кропом. Загорніть масу в плівку та покладіть у холодильник.
- Збийте яйця в мисці. В інші миски насипте борошно та панірувальні сухарі.
- Дістаньте масляну начинку з холодильника, наріжте шматочками та сформуйте. Загорніть начинку в куряче філе.
- Обваляйте котлети в борошні, потім в яйцях та сухарях.
- Смажте котлети у фритюрі до золотистого кольору (близько 7 хвилин).
- Викладіть котлети в форму для запікання, накрийте фольгою та запікайте в духовці при 180°C протягом 30 хвилин.
Важливо!
- Обов'язково використовуйте якісне вершкове масло.
- Не перетримуйте котлети у фритюрі, інакше вони стануть сухими.
- Запікання в духовці робить котлети більш соковитими.
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