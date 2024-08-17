Як правильно пересаджувати іриси у серпні: садівники поділились основними правилами

Серпень – ідеальний час для оновлення вашого квітника ірисами. Ця процедура не тільки забезпечить рясне цвітіння наступного року, але й омолодить рослини, дозволяючи їм розмножуватися та заповнювати нові ділянки саду. Про це пише Новини.Live.

Чому важливо пересаджувати іриси?

З часом іриси можуть вироджуватися, втрачаючи свою яскравість і пишність. Регулярна пересадка допомагає зберегти сортність рослин. Кореневища ірисів активно розростаються, займаючи все більше місця. Пересадка дозволяє розділити кущі та забезпечити кожній рослині достатньо поживних речовин. Регулярне оновлення кореневищ сприяє активному росту і розвитку нових пагонів.

Як підготувати іриси до пересадки?

Для розмноження обирайте здорові, міцні кущі з добре розвиненими кореневищами. Скоротіть листя приблизно на третину. Гострим ножем розділіть кореневище на частини так, щоб на кожній було кілька здорових бруньок і шматочок кореня. Обробіть зрізи кореневищ розчином марганцевого калію для профілактики захворювань. Розкладіть кореневища на сонці для просушування на кілька годин.

Підготовка грунту

Іриси люблять сонячні ділянки з добре дренованим грунтом. Додайте до грунту компост або перегній, а також мінеральні добрива. Ретельно розпушіть грунт, щоб забезпечити доступ повітря до коріння.

Посадка ірисів

Глибина ямок повинна бути такою, щоб кореневище було розташоване на рівні поверхні землі. Розмістіть кореневища в ямки, розправивши коріння. Рясно полийте рослини. Замульчуйте грунт навколо рослин торфом або компостом для збереження вологи та захисту від морозів.

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Догляд після пересадки

Регулярно поливайте рослини, особливо в посушливий період. Регулярно видаляйте бур'яни. Внесіть підживлення для квітучих рослин восени.

Коли краще пересаджувати іриси?

Найкращий час для пересадки ірисів – кінець серпня – початок вересня. За цей час рослини встигнуть укоренитися і підготуватися до зими.

Поради досвідчених садівників:

Не заглиблюйте кореневище: Це може призвести до загнивання.

Це може призвести до загнивання. Вибирайте сонячне місце: Іриси люблять світло.

Іриси люблять світло. Регулярно оглядайте рослини: Це допоможе виявити хвороби та шкідників на ранній стадії.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете виростити здорові і красиві іриси, які будуть радувати вас своїм цвітінням багато років.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно посадити іриси для барвистого саду.

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