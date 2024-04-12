Підказки від експертів: як правильно посадити іриси для барвистого саду

Іриси мають приголомшливе розмаїття кольорів, що додає краси будь-якій клумбі. UAportal підготував поради для посадки та вирощування даних квітів.

Іриси можна розділити на два типи: вусаті та безвусі. Квіти з вусами характеризуються товстими, хвилястими пелюстками, що нагадують за формою чубчик.

Часу для посадки ірисів

Висаджувати іриси можна з ранньої весни до осені. Однак важливо зазначити, що безвусі іриси менш стійкі до пересушування коренів. Для забезпечення їх добробуту рекомендується садити їх у відкритий ґрунт і вкривати мульчею для утримання вологи.

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Посадку ірисів можна починати вже в квітні. Однак, якщо зберігаються холодні температури, бажано відкласти висадку на кінець квітня, коли температура стабілізується вище 10°C. Крім того, дуже важливо вибрати відповідне місце для ірисів, уникаючи ділянок, схильних до вітрів і протягів.

Підготовка і висадка

Викопайте невеликі ямки з центральними горбками, куди будуть поміщені корені квітів. Пам'ятайте, що глибина ямки не повинна перевищувати 3 сантиметри. Дотримуйтесь відстані 50 сантиметрів між кожною рослиною ірису.

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