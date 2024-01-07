Як правильно мити автомобіль взимку: коли це категорично не можна робити

Зимове миття автомобіля може стати викликом для водіїв, особливо при низьких температурах. Потрібно знати, як безпечно та якісно помити транспортний засіб в холодний період.

Про те, як це правильно зробити розповіли в "Сніданок з 1+1". Миття машини в зимові умови може бути складним завданням через ожеледицю та холод, тому бережіть себе і дотримуйтеся всіх необхідних заходів безпеки.

Як правильно мити автомобіль при мінусовій температурі:

Використовуйте антизамерзаючий розчин: таким чином ви зможете уникнути замерзання води під час миття. Використовуйте теплу воду: під час змивання бруду та солі використовуйте теплу воду, щоб уникнути обмерзання. Звертайте увагу на деталі: приділіть особливу увагу колесам і дну автомобіля, де найчастіше налипає сіль і сніг. Не мийте машину вночі: миття машини в морозну ніч може спричинити замерзання води на поверхні автомобіля. Виконуйте процедуру вранці або вдень, коли температура підніметься. Використовуйте щітку для снігу: перед миттям автомобіля видаліть більші частини снігу та бруду за допомогою щітки. Змащуйте дверні ущільнення силіконовим спреєм: це допоможе запобігти замерзанню і защемленню дверей. Вимийте і висушіть шурупи і замки дверей: це допоможе запобігти їх замерзанню.

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При якій температурі можна мити машину взимку:

0°C та вище: найкращі умови для миття автомобіля зимою.

-10°C і нижче: варто скористатися професійною мийкою.

При температурі нижче -15°C: краще відкласти миття до теплішої погоди, аби запобігти утворенню крижаної кірки та захистити лакофарбове покриття і пластик.

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