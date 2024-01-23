Як правильно зберігати вершкове масло, щоб не втрачало аромат та смак

Як правильно зберігати вершкове масло, щоб не втрачало аромат та смак

Як правильно зберігати вершкове масло – як зберегти смак та аромат масла – лайфхак

Вершкове масло — це універсальний продукт, який використовують у кулінарії для приготування різних страв, а також як самостійний продукт для бутербродів. Однак багато людей зберігають вершкове масло в холодильнику, що може негативно позначитися на його якості.

Вершкове масло — це жирний продукт, який при низьких температурах стає твердим і незручним у використанні. Щоб вершкове масло залишалося м'яким і пластичним, його краще зберігати за кімнатної температури. Про це пише Telegraf.

Крім того, холодильник може негативно впливати на смак і аромат вершкового масла. Це пов'язано з тим, що в холодильнику накопичується волога, яка може проникнути в масло.

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Як правильно зберігати вершкове масло

Якщо ви хочете, щоб вершкове масло зберігало свої властивості та смак, найкраще зберігати його за кімнатної температури. Для цього воно повинно бути загорнуте в пергамент або фольгу, щоб захистити його від вологи і світла.

Якщо ви не використовуєте вершкове масло часто, його можна зберігати в холодильнику. Однак у цьому випадку масло потрібно дістати заздалегідь, щоб воно встигло розм'якшитися до потрібної консистенції.

Як заморозити вершкове масло

Вершкове масло можна заморозити для тривалого зберігання. Для цього його потрібно розрізати на невеликі порції і загорнути в пергамент або фольгу. Заморожене вершкове масло зберігається в морозильнику до 6 місяців.

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