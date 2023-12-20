Як швидко пом'якшити масло: Бабусині поради

Разом з UAportal дізнайтеся про найкращі способи розм'якшення вершкового масла для ваших рецептів. Від мікрохвильової печі до кімнатної температури – ми розповідаємо про найефективніші методи досягнення ідеального результату.

Розм'якшення вершкового масла в мікрохвильовці

Для розм'якшення вершкового масла наріжте його невеликими шматочками однакового розміру, та поставте в мікрохвильову піч, накривши паперовим рушником. Його слід розігрівати в мікрохвильовій печі на 50% потужності протягом 5-10 секунд за один раз, перевіряючи і перемішуючи після кожного інтервалу, поки воно не досягне бажаної м'якості.

Розм'якшення вершкового масла чашкою

Щоб розм'якшити вершкове масло, налийте в чашку гарячу воду, та залиште, поки та не нагріється. Після цього переверніть горнятко та накрийте ним продукт. Тепло від чашки розтопить масло.

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Натирання масла

Для цього його потрібно пропустити через тертку, використовуючи сторону з найбільшими отворами. Натерте масло швидко розм'якшиться, коли досягне кімнатної температури, і його можна буде легко додати до страви.

За допомогою качалки

Для швидкого розм'якшення холодного вершкового масла його слід покласти між двома аркушами пергаментного паперу. Потім за допомогою качалки акуратно потовкти продукт, перетворивши його на пласку пластину.

Використання гарячої води

Якщо ви поспішаєте, розм'якшити вершкове масло можна, поклавши його в герметичний пакет і зануривши в теплу воду на кілька хвилин. Цей метод підходить для швидкого розм'якшення невеликих шматків, але слід бути обережним і не залишати його у воді надовго, оскільки воно може стати занадто м'яким або навіть розтопитися.

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