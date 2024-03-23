Як правильно зберігати половинку авокадо, щоб вона не потемніла

Як правильно зберігати половину авокадо, щоб вона не темніла

З'їли половинку авокадо, а що робити з другою? Не викидати ж! Але як її зберегти, щоб не потемніла? Є спосіб, завдяки якому авокадо збережеться свіжим до 4 днів.

Про це пише prostoway. Не тримайте авокадо біля яблук або бананів, адже вони виділяють етилен, який прискорює потемніння. Якщо у вас немає герметичного контейнера, можете використовувати тарілку з кришкою. Перед вживанням дайте авокадо трохи постояти при кімнатній температурі.

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Є простий спосіб:

1. Змастіть половинку авокадо олією.

2. Обгорніть її харчовою плівкою.

3. Покладіть в герметичний контейнер.

4. Відправте в холодильник.

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