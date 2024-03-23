Як правильно зберігати половинку авокадо, щоб вона не потемніла
З'їли половинку авокадо, а що робити з другою? Не викидати ж! Але як її зберегти, щоб не потемніла? Є спосіб, завдяки якому авокадо збережеться свіжим до 4 днів.
Про це пише prostoway. Не тримайте авокадо біля яблук або бананів, адже вони виділяють етилен, який прискорює потемніння. Якщо у вас немає герметичного контейнера, можете використовувати тарілку з кришкою. Перед вживанням дайте авокадо трохи постояти при кімнатній температурі.
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Є простий спосіб:
1. Змастіть половинку авокадо олією.
2. Обгорніть її харчовою плівкою.
3. Покладіть в герметичний контейнер.
4. Відправте в холодильник.
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