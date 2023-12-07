Як правильно зберігати мандарини, щоб залишились свіжими найдовше

Головним фруктом Нового року вважаються мандарини. Як зберегти їх свіжість і апетитний вигляд на хоча б пару тижнів підкаже Ukr.Media.

Найбільш простий спосіб — зберігати мандарини в холодильнику. Проте це не допоможе, якщо не враховувати кілька важливих правил.

Взагалі оптимально зберігати мандарини в підвалі чи льосі, де температура становить близько +6 градусів. Це трошки вище, ніж у звичайному холодильнику, при постійній вологості близько 85-90%.

Враховуючи відсутність льоху у багатьох, хто любить мандарини, холодильник залишається найзручнішим варіантом.

Якщо ви вирішили зберігати мандарини в холодильнику:

Витягніть фрукти з поліетиленового пакету

Для запобігання утворенню плісняви, мандарини потребують доступу повітря.

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Натріть рослинною олією

Захищає шкірку від пересихання та неприємних запахів.

Не обрізайте гілки і листя

Якщо ви придбали мандарини з гілками, не обрізайте їх: мандарини лежатимуть довше.

Уникайте сусідства з бананами та яблуками

Вони виділяють етилен, що сприяє дозріванню фруктів, що погано для мандаринів.

Мийте перед вживанням

Цитруси проходять обробку сірчистими сполуками, тому вони повинні бути промиті перед вживанням.

Якщо дотримуватися цих правил та вибрати якісні мандарини, вони залишатимуться свіжими у холодильнику два-три тижні. Варто періодично перевіряти відділення для фруктів та викидати плоди, які зіпсувались.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати смачні мандарини.

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