Як обрати смачні мандарини: топ-5 корисних порад

Мандарин – один з найпопулярніших фруктів під час зимового сезону. UAportal підготував декілька корисних порад, які допоможуть легко і швидко обрати стиглі мандарини.

Мандарини повинні бути м'якими на дотик, на відміну від своїх цитрусових аналогів, таких як апельсини. Апельсини повинні бути твердими, а от мандарини – навпаки.

Також, важливо відрізнити мандарини від клементинів. Хоча смак і м'якоть цих цитрусових можуть відрізнятися, мандарини повинні бути соковитими і не мати неприємних запахів і присмаків.

Шкірка

Оцініть свіжість мандарина, оглянувши його шкірку. У свіжого мандарина буде тверда шкірка, яка не легко знімається. І навпаки, якщо шкірка тонка і легко знімається, це свідчить про втрату соковитості.

"Тім'ячко"

Уважно подивіться на місце, де мандарин був прикріплений до дерева. Ідеальним варіантом буде біле і м'яке місце зламу. Коричневі плями в цьому місці означають, що фрукт починає засихати.

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Листя

Якщо вам пощастило знайти мандарини з гілочками і листям, зверніть увагу на колір листя. Яскраво-зелене листя з м'якою текстурою свідчить про свіжість фрукта.

Цедра

Добре дозрілий мандарин буде виділяти чудовий аромат, схожий або на апельсин.

Колір

Переконайтеся, що мандарин має рівномірне забарвлення, плавно переходячи від помаранчевого до легких відтінків зеленого. Бажано, щоб зелена частина займала не більше 30% поверхні фрукта, а ще краще, щоб він був зовсім без зелених ділянок.

Нагадаємо, в деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. Зокрема, науковці стверджують, що незрілий банан містить близько 0,2% спирту, а стиглий – 0,4%

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