Як випрати білі шкарпетки, щоб вони повернули свій колір: дієвий лайфхак

Білі шкарпетки - це універсальний елемент одягу, який знайдеться в кожній шафі. Вони ідеально вписуються в будь-який образ, на відміну від кольорових моделей з екстравагантними малюнками.

Проте з часом шкарпетки можуть втратити свою первісну білизну, отримуючи менш привабливий сірий відтінок. Команда Uaportal підготувала для вас про простий лайфхак, за допомогою якого ви зможете відновити первісну білизну шкарпеток без застосування відбілювача.

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Як повернути білизну шкарпеток

Візьміть містку миску і наповніть її гарячою водою. Всипте по одній столовій ложці столової соди та лимонної кислоти. Ці компоненти вступають в реакцію, створюючи потужну чистячу суміш, яка не тільки відбілить тканину, але й усуне будь-які запахи.

Замочіть забруднені шкарпетки в цьому розчині на пару годин. Після цього, просто помістіть їх у пральну машинку та виперіть на звичному режимі.

Також, для прання білих шкарпеток можна застосувати соду та перекис водню. Додайте в барабан пральної машини 2-3 столові ложки соди та близько 50 мл перекису. Це дозволить досягти ідеальної чистоти та білизни ваших шкарпеток в домашніх умовах.

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