Як отримати великий врожай перцю та томатів: найкраще добриво на весну

Як удобрити помідори та перець перед посадкою розсади

Хочете ласувати власноруч вирощеними, соковитими й ароматними томатами та перцями? Тоді вам не обійтися без сидератів! Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно поліпшити врожай ваших улюблених овочів.

Що це таке? Сидерати - це зелені добрива, які висівають на грядці, щоб покращити її родючість. Вони не лише насичують ґрунт поживними речовинами, але й оздоровлюють його, борючись з бур'янами та шкідниками, пише noviydoctor.com.

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Які сидерати найкраще підходять для томатів та перцю?

Овес, фацелія та жито: ідеальний вибір для ранньої весни. Ці сидерати стійкі до холоду, швидко ростуть і насичують ґрунт азотом, фосфором і калієм.

ідеальний вибір для ранньої весни. Ці сидерати стійкі до холоду, швидко ростуть і насичують ґрунт азотом, фосфором і калієм. Гірчиця, редька та горох: чудовий варіант для пізньої весни або раннього літа. Ці сидерати збагачують ґрунт органічною речовиною, покращують його структуру і пригнічують ріст бур'янів.

Як використовувати сидерати?

Виберіть сидерат, який найкраще підходить для ваших потреб. Посійте його на грядці за 2-3 тижні до висадки томатів або перцю. Коли сидерат досягне висоти 15-20 см, скосіть його і закладіть у ґрунт. Через 2-3 тижні після закладення сидерату можна висаджувати томати або перець.

Додаткові поради:

Не забудьте враховувати сівозміну. Не рекомендується висаджувати томати та перець після пасльонових культур (картоплі, баклажанів).

Перед посівом сидератів перевірте кислотність ґрунту. Деякі сидерати, наприклад, люпин, підходять лише для кислих ґрунтів.

Не закладайте в ґрунт сидерати з товстими стеблами, інакше вони перепріють дуже довго.

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