Як пофарбувати яйця буряком: господині поділились корисними порадами

Фарбування яєць на Великдень - це не просто весела традиція, але й чудовий спосіб проявити свою творчість. Існує безліч способів пофарбувати яйця, але одним з найпопулярніших і найдоступніших є використання бурякового відвару.

Буряк - це абсолютно натуральний барвник, який не містить шкідливих хімічних речовин. Відвар з цього овоча дає яйцям гарний насичений червоний або бордовий колір. Фарбування яєць буряком - це простий процес, який не потребує багато часу чи зусиль. Про це пише Главред.

Інгредієнти:

Буряк - 2-3 шт. (залежно від бажаного кольору)

Вода - 1 л

Оцет 9% - 1 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Яйця - скільки необхідно

Спосіб приготування:

Буряковий відвар:

Ретельно промийте буряк і покладіть у каструлю. Залийте буряк водою, щоб він повністю був покритий. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 30-40 хвилин. Додайте в каструлю сіль і оцет. Залиште відвар остигати до кімнатної температури.



Фарбування яєць:

Зваріть яйця круто (близько 10 хвилин) і остудіть їх у холодній воді. Процідіть буряковий відвар через марлю, щоб видалити м'якоть буряка. Занурте яйця в буряковий відвар і залиште їх на 30 хвилин - 2 години, залежно від бажаної інтенсивності кольору. Що довше яйця перебуватимуть у відварі, то насиченішим буде колір. Періодично помішуйте яйця, щоб вони рівномірно забарвлювалися.



Поради:

Для яскравішого кольору можна додати у відвар 1-2 столові ложки рослинної олії.

Щоб яйця вийшли мармуровими, перед зануренням у відвар розтріскайте шкаралупу гострим ножем.

Після фарбування яйця можна протерти олією для блиску.

Варіанти фарбування:

Світло-рожевий: 2 буряки на 1 л води.

Насичений рожевий: 3 буряки на 1 л води.

Бордовий: 4 буряки на 1 л води.

Важливо:

Використовуйте свіжі яйця, оскільки старі можуть погано забарвлюватися.

Не використовуйте йод для фарбування яєць, оскільки це може бути небезпечно.

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Пам'ятайте:

Фарбування яєць - це веселий і творчий процес, який може об'єднати всю вашу сім'ю. Не бійтеся експериментувати з різними способами фарбування, щоб створити унікальні та красиві великодні яйця!

Додаткові поради:

Ви можете додати у відвар інші натуральні барвники, щоб отримати різні кольори. Наприклад, куркума дасть жовтий колір, а шпинат - зелений.

Для кращого фарбування білих яєць можна попередньо знежирити їх, протервши оцтом.

Щоб фарба краще лягла, яйця перед фарбуванням можна трохи надколоти голкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень.

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