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Як пофарбувати яйця буряком: господині поділились корисними порадами

Ціхоцька Марія

Як пофарбувати яйця буряком: господині поділились корисними порадами
Одним з найпопулярніших і найдоступніших є використання бурякового відвару.

Фарбування яєць на Великдень - це не просто весела традиція, але й чудовий спосіб проявити свою творчість. Існує безліч способів пофарбувати яйця, але одним з найпопулярніших і найдоступніших є використання бурякового відвару.

Буряк - це абсолютно натуральний барвник, який не містить шкідливих хімічних речовин. Відвар з цього овоча дає яйцям гарний насичений червоний або бордовий колір. Фарбування яєць буряком - це простий процес, який не потребує багато часу чи зусиль. Про це пише Главред.

Інгредієнти:

  • Буряк - 2-3 шт. (залежно від бажаного кольору)
  • Вода - 1 л
  • Оцет 9% - 1 ст. л.
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Яйця - скільки необхідно

Спосіб приготування:

Буряковий відвар:

    • Ретельно промийте буряк і покладіть у каструлю.
    • Залийте буряк водою, щоб він повністю був покритий.
    • Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 30-40 хвилин.
    • Додайте в каструлю сіль і оцет.
    • Залиште відвар остигати до кімнатної температури.

Фарбування яєць:

    • Зваріть яйця круто (близько 10 хвилин) і остудіть їх у холодній воді.
    • Процідіть буряковий відвар через марлю, щоб видалити м'якоть буряка.
    • Занурте яйця в буряковий відвар і залиште їх на 30 хвилин - 2 години, залежно від бажаної інтенсивності кольору. Що довше яйця перебуватимуть у відварі, то насиченішим буде колір.
    • Періодично помішуйте яйця, щоб вони рівномірно забарвлювалися.

Поради:

  • Для яскравішого кольору можна додати у відвар 1-2 столові ложки рослинної олії.
  • Щоб яйця вийшли мармуровими, перед зануренням у відвар розтріскайте шкаралупу гострим ножем.
  • Після фарбування яйця можна протерти олією для блиску.

Варіанти фарбування:

  • Світло-рожевий: 2 буряки на 1 л води.
  • Насичений рожевий: 3 буряки на 1 л води.
  • Бордовий: 4 буряки на 1 л води.

Важливо:

  • Використовуйте свіжі яйця, оскільки старі можуть погано забарвлюватися.
  • Не використовуйте йод для фарбування яєць, оскільки це може бути небезпечно.

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Пам'ятайте:

Фарбування яєць - це веселий і творчий процес, який може об'єднати всю вашу сім'ю. Не бійтеся експериментувати з різними способами фарбування, щоб створити унікальні та красиві великодні яйця!

Додаткові поради:

  • Ви можете додати у відвар інші натуральні барвники, щоб отримати різні кольори. Наприклад, куркума дасть жовтий колір, а шпинат - зелений.
  • Для кращого фарбування білих яєць можна попередньо знежирити їх, протервши оцтом.
  • Щоб фарба краще лягла, яйця перед фарбуванням можна трохи надколоти голкою.

Нагадаємо, ми вже писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень.

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