Як підживлювати перці, щоб вони виросли великими: поради досвідчених городників

Хочете, щоб ваш перець радував вас рясним урожаєм? Дотримуйтесь цих простих правил, і ваш перець обов'язково порадує вас багатим урожаєм.

Ось 7 секретів, якими поділились досвідчені городники на сайті noviydoctor.com, які допоможуть вам виростити до 3 кг соковитих плодів з одного куща.

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1. Вибираємо сорт:

Не жентеся за новими сортами - краще візьміть перевірені, які підходять для вашого регіону.

Рекомендуються сорти "Атлант", "Геракл", "Гранова" та інші.

2. Протруювання та пророщування:

Протруїть насіння марганцівкою, щоб уникнути грибкових захворювань.

Проростіть насіння на вологих ватяних дисках протягом тижня.

Перед посівом у ґрунт зробіть полив розчином соку алое (1 ст. л. на 1 л води).

3. Строки посіву:

Середньостиглі та пізні сорти сійте після 20 лютого.

Ранні сорти - у березні.

Висаджуйте розсаду в ґрунт або теплицю, коли ґрунт прогріється до +15°C.

4. Розсаджування:

Сійте перець у індивідуальні стаканчики або торф'яні таблетки.

Перець не любить тісноти - це негативно впливає на його розвиток та врожай.

5. Вологість та полив:

Регулярно поливайте розсаду.

Підтримуйте вологість повітря в приміщенні не менше 65%.

Підгодовуйте розсаду кожні 10 днів комплексним добривом з азотом, калієм та фосфором.

6. Місце посадки:

Висаджуйте перець на сонячному місці.

Зробіть високі грядки - перець любить теплий ґрунт.

З осені внесіть під перекопування компост, коров'як та гумус.

7. Сусіди:

Посадіть біля перцю чорнобривці, часник та цибулю.

Ці рослини сприяють росту перцю, відлякують шкідників та запобігають хворобам.

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