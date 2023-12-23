Як підготувати мак для куті, щоб був смачним: поради господинь

У давнину готування маку для куті було особливим ритуалом, який проводився один раз на рік. Сьогодні, якщо немає макітри, українські господині використовують інші способи.

Про це пише Shuba.

Який би рецепт куті ми не вибрали, всюди потрібен мак. Причому він має бути м'яким, тобто правильно приготовленим, а також із "молочком", що дає належний смак.

Блендер або м'ясорубка

Два найпопулярніших способи приготування маку для куті без макітри - це використання блендера або м'ясорубки з дрібною сіточкою.

Щоб приготувати мак у блендері, необхідно:

Промити мак у холодній воді до прозорої води. Залити мак окропом і залишити на 15-20 хвилин. Злити воду і подрібнити мак у блендері до стану пюре. Додати цукор за смаком.

Щоб приготувати мак у м'ясорубці, необхідно:

Промити мак у холодній воді до прозорої води. Залити мак окропом і залишити на 15-20 хвилин. Злити воду і подрібнити мак у м'ясорубці з дрібною сіточкою.

Читайте також: Що не варто додавати в кутю, щоб не зіпсувати її

Способи для кавомолки

Деякі господині використовують кавомолку для приготування маку для куті. Однак цей спосіб має кілька недоліків. По-перше, мак може перетворитися на порошок. По-друге, після подрібнення маку в кавомолці необхідно знову промивати його, щоб видалити зайву вологу.

Щоб приготувати мак у кавомолці, необхідно:

Промити мак у холодній воді до прозорої води. Залити мак окропом і залишити на 15-20 хвилин. Злити воду і подрібнити мак у кавомолці один-два рази. Знову промити мак у холодній воді до прозорої води.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати мак для куті, щоб не був гірким.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!