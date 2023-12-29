Як почистити унітаз за 5 хвилин: хитрий трюк

Що робити, якщо забився унітаз

Якщо вода піднімається щоразу, коли ви змиваєте в унітазі, значить, сталося засмічення. Не варто панікувати, оскільки є швидке та просте вирішення.

Утім, постійне засмічення може дратувати, особливо, якщо водна переливається та з'являється нудотний запах. Що робити у такому разі, розповіло видання Sante Plus.

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Перший інстинкт, який потрібно мати, – це окріп. Другий помічник – засіб для миття посуду.

Вилийте чашку рідини для миття посуду на дно засміченого унітазу. Далі заливаємо відро окропу. Дайте постояти кілька хвилин. Ретельно промийте. Налийте ще одне відро окропу та промийте унітаз.

Промивати потрібно тільки в тому випадку, якщо засмічення подолали. Гаряча вода очищає унітаз, не завдаючи йому шкоди.

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