4 прості способи очищення мікрохвильової печі без використання хімічних засобів

Мікрохвильова піч – корисний винахід, який спрощує процес розігріву та приготування їжі. Однак при регулярному використанні прилад часто накопичує бруд і нагар. UAportal підготував ефективні та прості способи очищення мікрохвильової печі без використання хімічних засобів.

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Кокосова олія

Якщо ваша мікрохвильовка виготовлена з нержавіючої сталі, рекомендується використовувати кокосову олію. Нанесіть невелику кількість на м'яку тканину і обережно потріть поверхню.

Засіб для миття посуду та харчова сода

Створіть якісний засіб для чищення, змішавши невелику кількість харчової соди з рідиною для миття посуду. Цей розчин може ефективно впоратися з будь-яким брудом або нагаром у вашій мікрохвильовій печі. Нанесіть суміш на вологу губку або ганчірку і обережно протріть внутрішні поверхні, а потім змийте водою.

Вода, оцет і лимонний сік

Для усунення жиру і неприємних запахів змішайте рівні частини води і оцту в посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Додайте до суміші кілька столових ложок лимонного соку. Нагрійте цей розчин протягом декількох хвилин.

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Після нагрівання обережно вийміть ємність і протріть ганчіркою внутрішні поверхні мікрохвильової печі. Цей метод ефективно усуває неприємні запахи і зробить вашу мікрохвильовку свіжою та чистою.

Лимонний сік

Альтернативним варіантом є використання лимонного соку. Налийте велику кількість лимонного соку в посудину, придатну для використання в мікрохвильовій печі, і нагрівайте його протягом декількох хвилин.

Нанесіть лимонний сік на забруднені ділянки, та залишіть приблизно на 10 хвилин. Після цього витріть бруд ганчіркою або губкою, і ваша мікрохвильова піч буде блискуче чистою. Цей метод також допомагає усунути неприємні запахи.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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