Як почистити гарбуз всього за 20 секунд: лайфхак, який зекономить купу часу

Очищення гарбуза від шкірки може займати чимало часу, але блогери з TikTok пропонують ефективний та швидкий спосіб зробити це за 20 секунд.

Як це зробити? Відео від @brunchwithbabs подає практичний лайфхак, особливо актуальний восени, коли гарбуз використовується в багатьох кулінарних рецептах.

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Перш ніж братися за очищення гарбуза, зробіть кілька проколів виделкою. Далі, поставте його в мікрохвильову піч протягом трьох хвилин. Після цього, коли ви виймаєте його з печі, гарбуз буде готовий до швидкого та легкого очищення без зайвого клопоту.

Спробуйте цей трюк, і ви вражені, наскільки швидко можна підготувати гарбуз для використання в різних кулінарних приготуваннях.

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